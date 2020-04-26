Angelababy私服換上「香芋紫」美翻！真實身材曝光比精修圖還狂

▲Angelababy（楊穎）確定加入綜藝《奔跑吧》第七季，機場私服照曝光比精修圖還美 。（圖／CFP、微博楊穎工作室，以下同）

記者鮑璿安／台北報導

大陸女星Angelababy（楊穎）精緻五官加上參與綜藝《奔跑吧》人氣再攀新高， 23日她現身長沙機場低調參與跑男第七季錄影，穿著紫色系短版針織衫巧妙露出螞蟻腰，即便佩戴口罩也藏不住強大明星氣場，瞬間引發粉絲熱議。

▲Angelababy身穿Ann andelman紫色針織衫前往錄影，身材相當顯瘦 。

Angelababy因參與綜藝節目《奔跑吧》晉升A咖女星，不料節目第7季成員大換血，老班底鄧超、陳赫、王祖藍、鹿晗退出，Angelababy則透過微博發文確認留下的消息，23日她現身長沙機場準備參與節目錄製，因疫情影響，Angelababy相當低調戴上口罩，私服卻成為焦點，此次換上了品牌Ann andelman紫色針織衫，迎合大勢色「香芋紫」，頗有春夏交接的活力氣息。然而短版設計以及刻意營造的不規則收邊細節，讓她的螞蟻腰若隱若現，Angelababy也在下方搭配了落地褲以及平底鞋收尾。

▲DIOR全球品牌大使Angelababy敬業帶貨，其餘節目錄影也穿著品牌春夏風衣 。

整體造型看似簡單，不過Angelababy依舊盡DIOR全球品牌大使職責，敬業拎上品牌粉嫩托特包，隨即彰顯奢華感，即便她口罩遮面也藏不住濃濃星味，一頭披肩長髮和深邃電眼讓現場粉絲陶醉，畫面曝光後甚至有粉絲認為未修圖的生圖比起工作室的精修圖還美。另外，不同於私服甜美風格，先前她更以DIOR 2020春夏風衣錄製節目，筆直長腿藏在衣著之下，遊走於帥氣和美艷之間，多變造型也引發網友直呼：「Angelababy私服好美」、「腰圍太絕了」、「戴口罩也是女神無誤。」

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