手環鍊繩、扣頭任意配　FRED上千種組合繽紛樂

▲FRED Force 10系列全新Emblem鍊繩洋溢海洋運動風，83,500元起，價格因鍊扣材質而異。（圖／FRED提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

法國珠寶品牌FRED（斐登）靈感源自航海帆船繩纜與水手扣的Force 10手鍊系列，自1966年推出以來，始終是品牌最具代表性的作品，有意思的是每一季總推出新款鍊扣與鍊繩，讓人不斷想為既有的收藏換新裝，至少有上千種不同組合，近期新鮮貨為Emblem鍊繩，以各個國家的國旗為靈感，配出充滿朝氣的多色手環。

▲FRED鑲嵌7種彩色寶石的炫彩鍊扣手環223,100元，寬版鍊繩單款10,300元。

▲FRED炫彩鍊扣手環充滿朝氣，藍色款手環（左）223,100元，橘色款手環92,500元。



Force 10從水手扣延伸而來的鍊扣也有亮眼新作，FRED首度推出鑲嵌紅寶石、石榴石、黃色剛玉、沙弗萊石、藍寶石、海水藍寶、紫水晶，鋪排出如彩虹般的美麗色調，與其中任一款寶石顏色的鍊繩絕配，成功吸睛。

▲疊戴不同材質的Chaumet LIENS手環很時髦。（圖／Chaumet提供，以下同）



除了可DIY組合的手環色彩豐富，予人典雅印象的Chaumet也暗藏活潑設計，經典的LIENS手環從貴金屬鑲鑽材質，延伸出藍色、紅色或綠色真漆裝飾的LIENS ÉVIDENCE手環，單戴或多個手環一起疊戴都有型。

▲Chaumet LIENS ÉVIDENCE 18K 玫瑰金手環（左）160,000元，紅色款手環160,000元。

