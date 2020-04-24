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GAP現金出問題！減薪、停付34億店租求活路 部分店舖恐永久停業

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記者王則絲／台北報導

美國快時尚品牌GAP早先於4月上旬才宣布停止生產秋季商品，以緩解新冠肺炎（COVID-19）所帶來的衝擊，不過光是取消下季訂單似乎難以彌補大洞，近日GAP官方又傳出一震驚舉措，聲明品牌目前手裡握有現金嚴重不足，已停止支付北美部分店舖的租金，且未來更可能將不再重啟。

▲GAP。（圖／翻攝自IG）

▲GAP於美國暫停關閉的門市。（圖／達志影像／美聯社）

據外媒報導，GAP官方表示品牌目前手中的現金正在快速消耗，必須透過高層員工減薪、讓8萬名員工放無薪假，並且從4月開始停止支付早先已暫停關閉的門市之租金，此舉將為GAP每月省下1.15億美元（約台幣34.5億）開支，以維持品牌整體營運。

但GAP也警告，目前仍然還在和各店鋪房東進行談話，無法保證日後是否能夠重新開店，意即，某些店鋪或許會永久關閉，此消息一出令各界相當震驚。GAP目前於台灣12間門市、3家線上商城皆正常營運當中，當季商品貨量也充足，是否會因公司此舉造成影響，台灣官方尚未回覆。

▲GAP。（圖／翻攝自IG）

▲GAP為新冠肺炎疫情大受打擊。（圖／翻攝自IG@gap）

近日英國居家品牌Cath Kidston才爆出將永久關閉全英國60間店舖，而鏡頭快速轉到美國，在疫情逐漸攀升的情況下，眾多時尚產業品牌在早先皆宣布暫時關閉店舖，以減緩疫情擴散，一路持續到了4月，每過一天都讓時尚產業銷售額的漏洞越來越大，包括GAP在內，衝擊遠比大家想的更加嚴重。

►凱特王妃愛牌Cath Kidston永久關閉全英國店舖　台灣官方說話了

關鍵字：

新冠肺炎, 武漢肺炎, 美國, GAP, 關閉店舖
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