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網狂點頭3句渣男台詞！「我們交往分分合合」直接把錯甩給女方

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編輯／ Ann 圖／翻攝自周揚青IG

羅志祥與周揚青9年感情分手震驚外界，也間接讓不堪行徑曝光，至於女孩們在面對一段感情時，要如何辨別眼前的人是否為正確的人，或許能夠從對方話語中揪出馬腳，若是出現以下3句「渣男金句」，請務必小心。

▲周揚青。（圖／翻攝自周揚青IG）

看彼此手機會打破信任 我不喜歡

的確時常檢查對方手機是缺乏信任的表現，也會讓雙方距離拉遠，不過若是對方已經有疑似出軌的跡象還一昧堅稱：「看彼此手機會打破信任。」那麼事情就沒那麼簡單了，換句話說，如果另一半起了「想要看手機」的念頭，那麼自己也要反省，而不是只會指責對方為什麼想看，運用很袒護的心態去交往，如此行為不可有。

▲周揚青。（圖／翻攝自周揚青IG）

跟外界表示「我們交往的過程分分合合」

羅志祥在於周揚青的信中寫下，「交往的九年裡分分合合」，就被外界解讀為看似道歉，其實是想要把責任丟給周揚青。因為分分合合是感情中一個破裂的跡象，相當於抓住對方弱點，既然分手何必復合，跟雙方都脫離不了關係；所以一個真正愛你的人，絕對不會跟外界宣稱「我們分分合合」，這樣等於是交代彼此感情根本不穩定，讓外人有乘虛而入的機會。

▲周揚青。（圖／翻攝自周揚青IG）

現在還不想結婚

雖然結婚可能不是每個人的必經過程，不過一開始就應該溝通好雙方對於婚姻的態度為何，而不是交往了很久，耽誤時間到頭來才發現你是「不婚主義」，換句話說，真正愛你的人一定會給你一個答復，遲遲不願和你談起婚姻，或許是一開始就沒有想給你圓滿的結局。

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關鍵字：

羅志祥, 周揚青, 分手, 感情, 戀愛, 戀情, 情侶
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