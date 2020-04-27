迪士尼角色變身時尚潮人！愛麗絲也玩「枕頭挑戰」、阿拉丁大膽穿透視衣

編輯／Emily 圖／翻攝自IG@esteesdave

迪士尼角色如果走出電影、卡通，進入真實世界會是什麼樣子呢？IG上的外國插畫家@esteesdave就想像他們變成現代時尚潮人的模樣，畫出一系列有趣的插畫。愛麗絲跟上風潮玩起「枕頭挑戰」，公主們穿上時髦服裝美出新高度，男性角色更厲害，把透視衣、裙子等前衛風格男裝都穿上身。

#女生篇

因為疫情只能待在家，網路興起了「枕頭挑戰」，把枕頭用皮帶繫在身上，秒變無肩帶可愛小洋裝，愛麗絲也跟上潮流挑戰一波。

在 Instagram 查看這則貼文 Dave Salamanca R.（@esteesdave）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 14 日 下午 2:17 張貼

貝兒在現代一樣走氣質路線，全身淺藍同色套裝，搭配同色系西裝外套，整體有型又優雅，漫步在法國街頭就像女明星。

在 Instagram 查看這則貼文 Dave Salamanca R.（@esteesdave）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 11 日 下午 1:23 張貼

花木蘭換上銀色細肩帶馬甲上衣小露性感，下半身配草綠短褲，外層再披上紅色寬版外套，腳踩黃色襪套高跟鞋，用多種鮮艷色創造衝突美感。

在 Instagram 查看這則貼文 Dave Salamanca R.（@esteesdave）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 23 日 下午 12:49 張貼

《小飛俠》裡的奇妙仙子穿上冬天服飾一樣美翻，抹茶綠連身裙配上駝色長大衣，呈現出簡約幹練的冬季時尚，超長綠圍巾更是畫龍點睛，讓穿搭有亮點。

在 Instagram 查看這則貼文 Dave Salamanca R.（@esteesdave）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 26 日 上午 5:14 張貼

#男生篇

比起女生，男生角色嘗試了更大膽前衛的服裝風格。阿拉丁穿上透視黑襯衫，若隱若現的肌肉線條讓女生心動，腳上的豹紋鞋也是亮點。

在 Instagram 查看這則貼文 Dave Salamanca R.（@esteesdave）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 16 日 下午 4:13 張貼

花木蘭男友將軍李翔完全變成潮男，黑色寬版成套西裝好有個性，還配上粗獷銀項鍊與時髦小框墨鏡，時尚度破表。

在 Instagram 查看這則貼文 Dave Salamanca R.（@esteesdave）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 23 日 上午 10:59 張貼

《小飛俠》的死對頭虎克船長，服裝跟上現在不分男女的潮流，高腰略緊的白色西裝褲，配上高跟的靴子，帶有帥氣中性氣質。

在 Instagram 查看這則貼文 Dave Salamanca R.（@esteesdave）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 27 日 上午 3:51 張貼

《花木蘭》中大反派單于是個兇猛高大的壯漢，換上格子西裝搭配裙子，風格大膽前衛，讓人吃驚。

在 Instagram 查看這則貼文 Dave Salamanca R.（@esteesdave）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 23 日 上午 8:43 張貼



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