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貝拉哈蒂德居家大片全靠FaceTime！攝影師「遠程按快門」獲90萬讚

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記者鮑璿安 ／ 台北報導

新冠疫情波及全球，時尚產業也成受害者，超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid）近日出鏡法國設計師品牌JACQUEMUS 2020春夏系列形象照，罕見的以「居家拍攝」方式進行，也就是毫無攝影師、妝髪造型，全靠鏡頭FaceTime畫面捕捉，竟然完成一系列時尚大片。

疫情蔓延全球，不少人都改成遠程居家辦公以減少安全疑慮，時尚產業也只好想出新花招應對，超模貝拉哈蒂德近日出鏡法國設計師品牌JACQUEMUS 2020春夏系列形象照，沒有華麗的攝影棚和工作人員，而是採取最安全的居家方式拍攝。從公開的畫報中可以看到，貝拉哈蒂德不惜全裸出鏡，只在重點部位放置了品牌新款手提包，即便妝容清淡、毫無服飾襯托，時尚表現力也絲毫不減。

▲jacquemus。（圖／翻攝自IG@jacquemus）

▲jacquemus。（圖／翻攝自IG@jacquemus）

▲超模貝拉哈蒂德在家拍大片，毫無妝髪造型，憑藉高級臉照樣時尚。（圖／翻攝自IG@jacquemus）

更厲害的是，鏡頭的另一方則透過FaceTime捕捉畫面，攝影師下達指令互動並且按下快門，就誕生了此次大片。其餘畫面中，貝拉哈蒂德換上白色西裝搭配綠色內衣，拿著家中隨手可得的水杯拍照，亦或是戴起太陽眼鏡享受戶外的陽光，一舉一動都仿佛置身攝影棚，雖然畫質不佳，但憑藉一張高級臉仍是獲得破90萬讚數，如此拍攝手法也引發網友直呼：「太狂」、「以後雜誌可以不需要攝影棚了」、「遠程拍照很可以。」

關鍵字：

超模, 貝拉哈蒂德, Bella Hadid, 法國, 設計師, JACQUEMUS, 畫報, 疫情, 武漢, 肺炎, 新冠, 形象照
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