「史努比」成最潮便利店收銀員！與藤原浩聯名　閃電紙袋先收藏

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今年登陸台灣的THE CONVENI潮流便利店，初登場便帶來許多優質的商品，讓民眾不用飛一趟日本就能買到藤原浩的設計，因此店內的東西時常銷售一空，如今藤原浩將替THE CONVENI增添新戰力，因為Fragment Design正式宣布聯手《Peanuts》，人氣角色史努比更成為潮流便利店的收銀員，春夏新衣尚未添購的朋友，不妨T-Shirt的設計吧！

在 Instagram 查看這則貼文 fujiwarahiroshi（@fujiwarahiroshi）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 22 日 下午 10:59 張貼

透過這次的合作，雙方迎來兩款不同人物設計的T-Shirt與長袖T-Shirt，其一為史努比收銀的插畫搭配「CONVENI」字樣，另一款則為史努比與查理布朗搭配 「FRAGMENT」與閃點Logo，如此可愛的潮流史努比，粉絲還不入手嗎？

▲由於為潮流便利店，因此史努比化身店員進行收銀作業 。（圖／翻攝自THE CONVENI）







▲史努比與查理布朗的頭上有許多閃電標誌。（圖／翻攝自THE CONVENI）

▲外包裝採用紙袋。（圖／翻攝自THE CONVENI）

即日起Fragment Design X 《Peanuts》聯名系列已經可以於THE CONVENI官網購得，定價分別為日圓9,000元（約台幣2,480元）、日圓11,000元（約台幣3,030元）。目前不確定是否為網路限定，所以未來都有機會登陸台灣的THE CONVENI販售，不急著購買的粉絲，可以再觀望一下。

除了Peanuts之外，THE CONVENI還有販售聯手FRUIT OF THE LOOM的三件一組水果T-Shirt、不二家牛奶妹BE@RBRICK公仔以及零食、瑞士刀等生活用品，並且都可以在THE CONVENI Taipei期間限定店或是官網選購。

在 Instagram 查看這則貼文 THE CONVENI（@theconveni）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 22 日 下午 6:54 張貼

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在 Instagram 查看這則貼文 THE CONVENI（@theconveni）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 26 日 下午 6:00 張貼

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