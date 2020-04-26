防疫別忘呵護雙手！5款護手霜，一抹被療癒香氣圍繞

▲挑選你的命定護手霜，隨身使用護手霜帶來療癒感受。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

「勤洗手」是防疫時期的必要步驟，然而頻繁使用清潔與消毒產品，容易造成手部肌膚產生乾紋、紅癢等不適症狀，長期缺乏滋潤呵護更可能形成皮膚龜裂、指緣肉刺等困擾。當防疫成為一場持久戰，如何選擇適合自己的護手產品，成為備受重視的課題。

10/10 HOPE產品教育訓練講師Rosey指出，消費者選購護手霜時，最重視質地、氣味、功效等，建議依照個人膚色和使用習慣挑選滋潤度適中的質地並讓喜愛香氣味心情帶來療癒感受。

NEOM護手霜，30ml，500元。

英國凱特王妃愛用品牌NEOM，經典的4款護手霜推出全新包裝，以粉嫩色彩打造便於攜帶小尺寸。當你需要心情愉悅、提振思緒、身心放鬆或是深層紓壓時，皆能輕鬆被香氛幸福圍繞。

Miller Harris 初晨之光護手霜，75ml，880元。

透過使肌膚平滑的維他命B5和維他命E、乳木果油和堅果油的協同滋潤，甘油和蘆薈的保濕舒緩，一次補足辛勤的雙手所需的照顧。

L:a Bruket護手霜（葡萄柚葉），30ml，450元。

蘊含椰子油、白芒花籽油、乳木果油等天然油脂，給予雙手及指緣充沛的滋養。高度修護性與吸收快速的輕盈質地，後續使用手機或電腦時不易留下指紋，特別推薦給需要經常使用鍵盤的上班族。簡約包裝且帶著清新香氣，不分性別皆適用。

Neal's Yard Remedies 野玫瑰護手霜，50ml，600元。

具有高滋潤度的手部乳霜，含有野玫瑰果油能夠高度滋潤並均勻手部膚色，讓雙手肌膚柔軟、更為明亮。尤其適合熟齡或是手部肌膚乾燥的使用者。

Grown Alchemist 強效護手霜，65ml，850元

質地豐潤、卻能快速吸收，除了具保濕效果極佳的波斯玫瑰注入、更添入高抗氧的石榴萃取物，能達到保濕又柔嫩的驚人效果！讓需要額外滋潤的手部快速被修護。

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