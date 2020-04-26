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犯錯後，不需要去討好任何人！4個轉念思考　釋懷職場上所受的委屈

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▲轉念思考。（圖／女子學提供）

▲（圖／破案神手劇照）

畢業後，進入社會的大染缸，我們從一張白紙，漸漸變成可以獨當一面的工作者。這條路上起起落落，隨著環境的變化，往往會帶給我們不一樣的心境轉折，偶爾會有令人振奮的打氣、偶爾也會有說不清的委屈。

被無故責罵、酸言酸語、消遣的情形，在職場上並不算少見。無論是同儕間，上對下、下對上的關係，總有某些時候，對方會說出一些讓你不舒服的話，導致心情大受影響，甚至感到受到侵犯、不被尊重，那種既難過又憤怒的情緒，得花好幾天來釋懷。

然而，日子久了逐漸明白這好像就是一種「職場現象」。既然無法改變整個環境、生態圈，我們可以利用正向積極的轉念思考，讓自己變得更懂得自省，且成熟穩重。

1.找出造成錯誤的原因，是身為職員的基本責任

▲轉念思考。（圖／女子學提供）

▲（圖／校對女王劇照）

工作上往往會出現各種無法預期的意外或錯誤。面對意料之外的突發事件，每個人的反應都不一樣，但多半脫離不了生氣、惱怒、無力等情緒，若當下沒有控制好，很容易爆發出來，責備一起共事的對方。

被責備後，多數人不是默不吭聲心裡生悶氣，就是當下反擊罵回去，但這些都不是解決問題的方法。與其繼續帶著壞情緒工作，不如仔細審視工作流程，找出犯錯的原因、釐清到底是哪個環節不對，清楚知道錯誤點在哪，是你最應該知道的事。

2.盡力將錯誤縮小範圍，累積處理事情的解決力

▲轉念思考。（圖／女子學提供）

▲（圖／我們不能是朋友劇照）

工作出差錯時，之所以會讓老闆、主管、客戶生氣，正是因為這份錯誤，可能會連帶影響後續的處理方式或效益，或者原本已經做好的事情又得重頭開始。

無論是哪一種類型的錯，既然已經發生了，就要努力想辦法去縮小受影響的範圍。例如做一些緊急的處理、討論，讓錯誤有可以轉圜的餘地。在處理事情的當下，不僅能直接累積自己的工作能力，未來事情順利落幕後，自己的心情也比較能過得去。

3.在抱怨之前自我反省，別再讓同樣的錯誤發生

▲轉念思考。（圖／女子學提供）

▲（圖／我們不能是朋友劇照）

確實，每個人在受到責備、輕蔑的時候，不可能完全不放在心上。但必須相信一件事：「生氣時說出來的話多半是不動聽的。」

因此，與其不斷回想那些情緒化的攻擊字眼，讓自己處在難過、不快樂的心情裡，倒不如花點時間自省，好好思考這次的錯誤為什麼會發生，檢視自己是不是太大意、不夠細心。當你有勇氣去面對自己的不足後，才能完全避免同樣的錯誤再次發生。

4.不需要去討好任何人，自己的心念才是重要的

▲轉念思考。（圖／女子學提供）

▲（圖／我要準時下班劇照）

職場上人人都有自己的專業與身分，各司其職地發揮所長，讓公司或品牌蒸蒸日上，這絕對不是靠一個人可以做出來的事。

有些人犯錯後，會變得極度沒自信，甚至自我放棄，用「討好」的鴕鳥心態，避免自己再受到責罰。其實，只要明白自己的想法以及想把事情做好的心念是對的，對於那些不好聽的耳語就不需要太在意，也不必放下身段、低聲下氣地委屈求全！

職場練功是一段無止盡的學習，會隨著身分與工作的轉變，出現各種不一樣的考驗！當面臨不尊重、不舒服的責備時，比起讓自己陷入不快樂裡，更應該想辦法如何把自己變得更好，相信在時間的堆疊下，我們都能找出正向的理念，才調整這些偶有的不開心。

延伸閱讀：

時運不濟往往都是自己的問題！在責怪世界之前，請先確認「心念」是否正向

【職場新鮮人越級打怪】：經驗值低不代表不能破關，找出「技巧」與資深前輩打交道才是超強的生存王道！

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 轉念思考, 職場現象, 將錯誤縮小, 解決力, 自我反省, 心念, 討好
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