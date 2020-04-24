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粉紅Oreo餅乾季節限定！可愛外型激發少女心　櫻花抹茶口味好春天

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編輯／Emily　圖／翻攝自Facebook@ElevenHongKong、微博@花开陌上_1993、小紅書@Cmanyº、prtimes.jp

櫻花季到來，很多商品都推出粉紅限定版，Oreo餅乾也跟上流行，要在香港推出期間限定的「櫻花抹茶口味」。粉紅色的餅乾，中間夾上綠色抹茶內餡，顏值超高的外型在微博、小紅書引起熱議，先前吃不到超貴的紅色Supreme聯名Oreo，這款可千萬別錯過。

▲粉紅櫻花oreo。（圖／翻攝自微博@花開陌上＿1993）

Oreo餅乾在香港推出期間限定的「櫻花抹茶口味」和「白桃烏龍口味」，兩款口味都好有春天氣息。白桃烏龍味和原版長一樣，但新口味的內餡清爽不膩，還帶有桃子香氣。另一款櫻花抹茶味，更是因為粉紅色的可愛外型，讓少女們為之瘋狂。

▲粉紅櫻花oreo。（圖／翻攝自微博@花開陌上＿1993）

▲粉紅櫻花oreo。（圖／翻攝自微博@花開陌上＿1993）

櫻花抹茶口味餅乾外層是浪漫的粉紅色，帶有微微櫻花香，內餡是綠色的濃郁抹茶，兩個味道搭在一起好吸引人，重點是超美的外型，根本讓人捨不得吃。許多網友都曬照分享，大推這款滿滿少女心的Oreo。這兩個限定口味目前已在香港販售，售價依包裝分別為港幣8.5元（約台幣33元）、港幣19.9元（約台幣77元）。

▲粉紅櫻花oreo。（圖／翻攝自微博@花開陌上＿1993）

▲粉紅櫻花oreo。（圖／翻攝自微博@花開陌上＿1993）

▲粉紅櫻花oreo。（圖／翻攝自微博@花開陌上＿1993）

除了Oreo有推出櫻花期間限定餅乾，日本的Pocky餅乾為了迎接櫻花季，也有推出櫻花抹茶口味，長條餅乾變成粉紅色，外層則裹上宇治抹茶製成的濃郁抹茶醬，這兩個組合在一起真的是絕配，超級適合春天。

▲粉紅櫻花oreo。（圖／翻攝自微博@花開陌上＿1993）

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關鍵字：

櫻花, 抹茶, 粉紅, 餅乾, oreo
fashion.net

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