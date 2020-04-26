防疫在家好想吃「甜點」　10家外送懶人包，躺著就能接收芋泥寶盒與焦皮布丁

疫情持續延燒，在還沒解除危險時，就待在家不要亂跑吧！但待在家一樣要吃，快動動手指讓美食送到家！

BUT.WE LOVE BUTTER

使用法國頂級艾許奶油製作的奶油甜點，外皮厚實酥脆，散發濃濃奶油香，包裝很有設計感，除了適合當作喜餅之外，也適合拿來送禮。

▲（圖／美食客Yupei Hong提供）

起士公爵

除了乳酪蛋糕，巧克力也有多人推薦！苦甜苦甜的生巧克力，上層灑上可可粉，內餡是黑巧克力融合鮮奶油，口感吃起來綿密滑順又細緻。

▲（圖／美食客freedom貪吃鬼提供）

全統西點麵包

當地人才知道的老牌麵包店！芋泥寶盒裡是滿滿的芋頭內餡、滑順奶油，配上綿密的蛋糕體，一層又一層，還吃得到顆粒感，每日限量，要吃請提早訂購。

▲（圖／美食客齡提供）

小初心法式甜點

綿密的戚風蛋糕夾著鮮奶油和草莓/芋泥，吃起來不會太甜膩，每口都是滿滿的滿足，從上到下一匙挖到底送入口，才能感受到豐富的層次。

▲（圖／美食客美食吃漢酣酣提供）

透明烤箱．RELIABLE OVEN

重乳酪蛋糕、優格乳酪吃起來濃郁清爽又入口即化，小小的一次就能吃完，與家人朋友一起買多種口味分享也適合。

▲（圖／美食客徐子咻提供）

HABIBI MACARON

馬卡龍俗稱少女的酥胸，這家價位稍為親民一點，外層薄脆、內餡細緻，口味上以茶類、水果、花、拿鐵製作，每個口味都各有特色。

▲（圖／美食客RuRu提供）

時境DEGUSTER甜點

有巧克力、抹茶、檸檬三種口味，檸檬吃起來酸度高香氣足是招牌；巧克力濃郁中帶點微苦；抹茶則是白巧克力與抹茶的融合。

▲（圖／美食客Ni Ni提供）

青鳥旅行

包覆著滿滿醬料的蛋捲！鹹甜口味都有，鹹香的肉鬆搭配微甜的蛋捲有鹹甜交錯的口味；甜口味則是香味溫潤且醇厚的芝麻和濃郁的新福源花生。

▲（圖／美食客tainan_valentine提供）

塔吉特TOUCHED

平價版的千層蛋糕！將近20種口味的選擇，一層層細緻餅皮再鋪上一層層滑順鮮奶油，原味最能吃出蛋奶香，也是最安全的口味。

▲（圖／美食客艾芮的吃貨養成日記提供）

方蘭川焦皮布丁

以天然食材，雞蛋、鮮奶、砂糖製作而成的布丁，表皮Q、裡面軟嫩、底部焦糖香氣濃郁，吃起來滑嫩順口又帶著奶蛋香。

▲（圖／美食客熊胖の 。妃常生活。提供）

圖、文／MENU美食誌

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