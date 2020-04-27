fb ig video ETtoday search mobile

份量超大提拉米蘇、雞肉湯麵都隱身角落！來西門町只有看電影逛街就弱了

>

▲西門町美食。（圖／美食誌提供）

來西門町不只能逛街、買衣服、看電影，也可以來趟美食之旅！

GURU HOUSE
氣氛十足的早餐店

酥脆的蛋餅餅皮配上一點都不柴的雞胸肉，內餡搭配醃辣椒，微辣的口感很刺激食慾。必點三種起司鐵鍋蛋餅，使用馬茲瑞拉、傑克、切達起司三種牽絲起司不膩又有層次，絕對能滿足起司控！

▲西門町美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客涂庭瑋提供）

艾叻沙
平價美味東南亞料理

馬來西亞藝人開的東南亞料理餐廳，好吃又好拍，並且雞肉鮮嫩、叻沙湯頭濃郁，米粉吸附著湯汁非常夠味，就算是夏天來個一碗也不膩！另外，有機會還能遇到藝人親自為客人服務喔！

▲西門町美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客neru.foodie提供）

恐龍麵包
老少咸宜的可愛美食

現烤麵包與現炸的恐龍造型雞塊，中間塗上塔塔醬便是美味的恐龍麵包，當中雞塊不僅造型可愛，一口咬下也很鮮嫩多汁，搭配櫃檯旁的四種刷醬，不用怕凸出來的雞塊不夠味。份量不大很適合當作小點心，小朋友心情不美麗就靠它挽救。

▲西門町美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客童童提供）

ACME BREAKFAST CLUB
巷弄內的咖啡廳

法式吐司香氣十足，冰淇淋跟草莓一起搭配著很好吃，視覺與味覺的雙重享受！招牌提拉米蘇份量很大，可以跟好姐妹一起分享。

▲西門町美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客ㄩㄐ提供）

SOLA日式棉花糖
創意小點心

香草冰淇淋不會太甜，加上莓果跟穀粒降低甜膩感，外層的棉花糖加上水果粉末酸酸甜甜，逛街時手上拿一隻剛剛好！還有販售杯裝棉花糖，口味眾多、味道濃郁！

▲西門町美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客吠吠兒提供）

吉天元拉麵
雞白湯拉麵專賣

位於萬年大樓的B1角落的吉天元拉麵，雞白湯湯底濃稠好喝、不膩不死鹹，喝起來很順口。雞肉跟叉燒很嫩，搭配湯食用能感受到滑順的白湯包裹著雞肉。麵條則是有嚼勁的口感。大食怪不用怕餓到，來點碗特盛吧！

▲西門町美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客KeiKei Wang提供）

RKZ CAFE
預約制餐酒館

沒有預約吃不到的義式餐酒館，每口都吃得到老闆的創意與用心！店內燈光昏暗很有氣氛，餐點均為限量販售，需先打電話詢問當日餐點，有時候會有意想不到的隱藏菜單喔！

▲西門町美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客crown提供）

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。

關鍵字：

MENU美食誌, 西門町, GURUHOUSE, 艾叻沙, 恐龍麵包, ACMEBREAKFASTCLUB, SOLA日式棉花糖, 吉天元拉麵, RKZCAFE
fashion.net

熱門文章

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

世界冠軍咖啡師王策「不穿淺色衣服」背後有原因

世界冠軍咖啡師王策「不穿淺色衣服」背後有原因

香奈兒女郎耳環這樣戴　單邊、混搭不同系列超有型

香奈兒女郎耳環這樣戴　單邊、混搭不同系列超有型

曾之喬合體莫莉拍「女特務大片」　翹二郎腿、馬尾定格超狂

曾之喬合體莫莉拍「女特務大片」　翹二郎腿、馬尾定格超狂

Dior夢幻包款全被「消光」美炸！讓人又犯選色障礙

Dior夢幻包款全被「消光」美炸！讓人又犯選色障礙

星．變美／鄭秀文運動爆汗眼妝超完美　秘密藏在「小工具」

星．變美／鄭秀文運動爆汗眼妝超完美　秘密藏在「小工具」

陳庭妮穿戴COACH美出新高度　拍完直接帶回家

陳庭妮穿戴COACH美出新高度　拍完直接帶回家

Tiffany斜面立體T字戒指好俐落　3萬元就能入手

Tiffany斜面立體T字戒指好俐落　3萬元就能入手

植村秀「去油粉底棒」超多用！遮毛孔、控油加修容一支搞定

植村秀「去油粉底棒」超多用！遮毛孔、控油加修容一支搞定

Jo Malone又放火！絕美瓷瓶裝擴香　聯手室內設計大師出限量款

Jo Malone又放火！絕美瓷瓶裝擴香　聯手室內設計大師出限量款

ET Fashion

推薦閱讀

比馬桶髒10倍！洗出「滿臉痘痘」的兇手竟然是毛巾

比馬桶髒10倍！洗出「滿臉痘痘」的兇手竟然是毛巾

氣炸鍋超殺2.5折、絕美粉紅燉鍋2.8折還買一送一！「好廚特賣」倒數必衝

氣炸鍋超殺2.5折、絕美粉紅燉鍋2.8折還買一送一！「好廚特賣」倒數必衝

迪士尼角色變身時尚潮人！愛麗絲也玩「枕頭挑戰」、阿拉丁大膽穿透視衣

迪士尼角色變身時尚潮人！愛麗絲也玩「枕頭挑戰」、阿拉丁大膽穿透視衣

出油扁塌髮有解！快學頭皮養護「2招」神救援　 19歲歐陽娜娜性感指數躍進　「緊身長袖領口下移」大秀好身材 五雙「小白鞋」橫掃全球時尚圈　不敗經典款十年後繼續穿 「米其林起司蛋糕」食譜公開沒道理不跟！居家簡單製作超好吃 《雙層公寓》洩戀愛秘訣「杯子試探法」　對方有沒有心一個動作便知道 讓少女們尖叫的「茶花粉電鍋」下殺2.7折！特價1788元還送配件 氣炸鍋4方法聰明用！「小蘇打」幫清潔、延長壽命超簡單

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面