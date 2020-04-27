份量超大提拉米蘇、雞肉湯麵都隱身角落！來西門町只有看電影逛街就弱了

來西門町不只能逛街、買衣服、看電影，也可以來趟美食之旅！

GURU HOUSE

氣氛十足的早餐店

酥脆的蛋餅餅皮配上一點都不柴的雞胸肉，內餡搭配醃辣椒，微辣的口感很刺激食慾。必點三種起司鐵鍋蛋餅，使用馬茲瑞拉、傑克、切達起司三種牽絲起司不膩又有層次，絕對能滿足起司控！

▲（圖／美食客涂庭瑋提供）

艾叻沙

平價美味東南亞料理

馬來西亞藝人開的東南亞料理餐廳，好吃又好拍，並且雞肉鮮嫩、叻沙湯頭濃郁，米粉吸附著湯汁非常夠味，就算是夏天來個一碗也不膩！另外，有機會還能遇到藝人親自為客人服務喔！

▲（圖／美食客neru.foodie提供）

恐龍麵包

老少咸宜的可愛美食

現烤麵包與現炸的恐龍造型雞塊，中間塗上塔塔醬便是美味的恐龍麵包，當中雞塊不僅造型可愛，一口咬下也很鮮嫩多汁，搭配櫃檯旁的四種刷醬，不用怕凸出來的雞塊不夠味。份量不大很適合當作小點心，小朋友心情不美麗就靠它挽救。

▲（圖／美食客童童提供）

ACME BREAKFAST CLUB

巷弄內的咖啡廳

法式吐司香氣十足，冰淇淋跟草莓一起搭配著很好吃，視覺與味覺的雙重享受！招牌提拉米蘇份量很大，可以跟好姐妹一起分享。

▲（圖／美食客ㄩㄐ提供）

SOLA日式棉花糖

創意小點心

香草冰淇淋不會太甜，加上莓果跟穀粒降低甜膩感，外層的棉花糖加上水果粉末酸酸甜甜，逛街時手上拿一隻剛剛好！還有販售杯裝棉花糖，口味眾多、味道濃郁！

▲（圖／美食客吠吠兒提供）

吉天元拉麵

雞白湯拉麵專賣

位於萬年大樓的B1角落的吉天元拉麵，雞白湯湯底濃稠好喝、不膩不死鹹，喝起來很順口。雞肉跟叉燒很嫩，搭配湯食用能感受到滑順的白湯包裹著雞肉。麵條則是有嚼勁的口感。大食怪不用怕餓到，來點碗特盛吧！

▲（圖／美食客KeiKei Wang提供）

RKZ CAFE

預約制餐酒館

沒有預約吃不到的義式餐酒館，每口都吃得到老闆的創意與用心！店內燈光昏暗很有氣氛，餐點均為限量販售，需先打電話詢問當日餐點，有時候會有意想不到的隱藏菜單喔！

▲（圖／美食客crown提供）

圖、文／MENU美食誌

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