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讓少女們尖叫的「茶花粉電鍋」下殺2.7折！特價1788元還送配件

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▲鍋寶,電鍋,煮飯,Her和她,Her,。（圖／unsplash、Her） 

▲米飯是我們習慣的主食。（圖／unsplash）

文／C編

台灣人習慣以米為主食，電鍋是每個家庭的必備之物，除了快速的將生米煮成好吃的熟飯，也能蒸蛋、燉肉、煮湯，蒸個包子、熱一下飯菜都方便，無論各類鍋具如何進化，電鍋永遠不敗，就算出國留學、移居國外，都要帶一咖電鍋才安心，可見它的非凡地位。

即便屬於長青廚具，電鍋無論內外在還是不斷演進，例如「鍋寶316分離式電鍋」，有著浪漫的「茶花粉色」外觀，與食物接觸的大小內鍋、蒸盤選用醫療級316不鏽鋼材質，外鍋、蒸架、鍋蓋等，則是食品級304不鏽鋼材質，避免釋放毒素，健康無虞。

▲Her和她鍋寶電鍋。（圖／Her）

▲鍋寶316不鏽鋼分離式電鍋（11人份、茶花粉），含11人份內鍋、蒸架，加增3人份內鍋、蒸鍋、玫瑰料理刀，原價6,440元、特價1,788元。點我購買。

更重要的特點，是分離式不鏽鋼外鍋設計，不但好清洗，還能單獨使用，意即可以用外鍋炒、炸、燜、燉、滷、烹煮火鍋，使用後直接取出清洗，輕鬆保持鍋身乾淨衛生。此外，善用蒸盤更是料理必學的密技，讓上下層同時蒸煮，「一鍋兩菜」既省時又節能，相當方便。

▲Her和她鍋寶電鍋。（圖／Her）

▲外鍋為分離式，可單獨用來炒菜、煮火鍋。

另外，電鍋獨立設計保溫開關，炊煮前可依料理需求，設定保溫裝置，烹煮後自動保溫，隨時享用熱騰騰的食物，有時候煮菜進度超前，也可以避免家人晚歸時，只能吃到冷冷的飯菜，這一點設計非常貼心。鍋寶316不鏽鋼分離式電鍋11人份，原價6440元，「Her和她」祭出超級特價1788元，約2.7折也太好康，還加贈3人份小內鍋、蒸盤，以及玫瑰料理刀，快用茶花粉色的浪漫電鍋，煮出一頓又一頓的完美佳餚。

 ▲鍋寶,電鍋,煮飯,Her和她,Her,。（圖／unsplash、Her）

▲電鍋除了煮飯，滷肉也OK。（圖／unsplash）

現在只要於「Her和她」官網加入會員，就可以用超值價格買到鍋寶316電鍋粉彩組，更重要的是能直接領取購物金，同時享有免運的優惠，另外，不限消費金額，買東西還能再免費拿眼霜試用包，讓人省到手軟，非常划算。

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 ▲Her和她鍋寶電鍋。（圖／Her）

▲鍋寶316不鏽鋼分離式電鍋（11人份、茶花粉），含11人份內鍋、蒸架，加增3人份內鍋、蒸鍋、玫瑰料理刀，原價6,440元、特價1,788元。點我購買。

關鍵字：

鍋寶, 電鍋, 煮飯, Her和她, Her
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