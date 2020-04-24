fb ig video ETtoday search mobile

2020新錶／卡地亞經典Pasha改版　坦克錶變斜了

>

▲▼Cartier卡地亞 2020新錶 。（圖／公關照）

▲Pasha de Cartier 41毫米腕錶配備SmartLink系統可自行調整錶帶長度，206,000元。（圖／卡地亞提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

因新冠肺炎衝擊，鐘錶界一年一度的盛大錶展如巴塞爾鐘錶大展（BASELWORLD）、日內瓦鐘錶與奇蹟錶展（Watches & Wonders，簡稱W&W）均取消，但鐘錶品牌仍需要強而有力的平台發聲，W&W匯集30個品牌於4月25日台灣時間下午6時展開線上錶展，全球錶迷免門票就能在watchesandwonders.com欣賞各品牌年度新錶。

▲▼Cartier卡地亞 2020新錶 。（圖／公關照）

▲新版Pasha de Cartier系列款式豐富。

身為W&W錶展的一員，卡地亞（Cartier）搶在線上錶展開展前揭露以「意想不到的邂逅」為主題的新作，包括重新演繹問世35周年的Pasha de Cartier系列、扭曲鍊結猶如珠寶手鍊的Maillon腕錶、將原版長方形更拉長的Tank Asymétrique腕錶、尺寸加大的Santos-Dumont腕錶等，證明經典不敗，還能與時俱進。

▲▼Cartier卡地亞 2020新錶 。（圖／公關照）

▲Pasha de Cartier系列41毫米腕錶鏤空錶，780,000元。

Pasha de Cartier重出江湖
1985年推出的Pasha de Cartier改版亮相，保留圓中帶方的設計、4個大阿拉伯數字，但加入更多個人化元素，例如可更換錶帶、凹槽式錶冠下的上鍊器鑲嵌藍色尖晶石或藍寶石，並首度推出於錶冠下鐫刻首字母縮寫的服務，只有旋下經典的鍊形錶冠才會顯露鐫刻文字；此外，改採透明錶背顯露機芯，分別有錶徑35mm與41mm款式，以及面盤鏤空設計腕錶。

▲▼Cartier卡地亞 2020新錶 。（圖／公關照）

▲限量100只的TANK ASYMÉTRIQUE 18K金腕錶超大型款，815,000元。

▲▼Cartier卡地亞 2020新錶 。（圖／公關照）
▲限量100只的TANK ASYMÉTRIQUE鏤空腕錶，1,880,000元。

Tank Asymétrique向右傾30度

坦克錶最早出現在1917年，在當時圓錶為主流的年代很大膽，1936年再推出Tank Asymétrique腕錶，時至今日又有新突破，面盤上的一切都向右移動了30度，意謂本來的長方形錶殼變成了菱形、阿拉伯數字取代羅馬數字且只顯示偶數、數字12位於錶殼的右上角，讓人過目難忘，每個材質的實體與鏤空面盤款式各限量100只。

▲▼Cartier卡地亞 2020新錶 。（圖／公關照）

▲▼Cartier卡地亞 2020新錶 。（圖／公關照）

▲限量100只的Santos-Dumont 「Le Brésil」腕錶（上），錶背有Santos-Dumont第一架飛行器「Le Brésil」的設計圖。

Santos-Dumont加大與限量
今年不僅推出加大尺寸的XL款式，同時也推出鐫刻著此錶款催生者Santos-Dumont的原創設計圖，以Santos-Dumont「Le Brésil」腕錶為例，錶背鐫刻他第一架飛行器「Le Brésil」的設計圖，彰顯錶款與飛行歷史的緊密關係。

▲▼Cartier卡地亞 2020新錶 。（圖／公關照）▲▼Cartier卡地亞 2020新錶 。（圖／公關照）

▲限量30只的Ronde Louis Cartier秸稈及金質細工鑲嵌腕錶（左）2,320,000元，限量30只的琺瑯金銀絲細工腕錶3,560,000元。

工藝錶結合秸稈及金質細工
「Métiers d’art」系列推出2款Ronde Louis Cartier美洲豹新錶，一款是品牌首度結合秸稈與金質細工鑲嵌，營造從草叢中探出頭的美洲豹，浮雕立體感的設計與豐富的色調構成生動畫面；另一款描繪從竹林走出的美洲豹錶，運用琺瑯金銀絲技巧，先將琺瑯粉加熱，延展成竹子的形狀，再以細黃K金線段凝固在面盤上而雕琢出竹林。

關鍵字：

卡地亞, Cartier
fashion.net

熱門文章

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

世界冠軍咖啡師王策「不穿淺色衣服」背後有原因

世界冠軍咖啡師王策「不穿淺色衣服」背後有原因

香奈兒女郎耳環這樣戴　單邊、混搭不同系列超有型

香奈兒女郎耳環這樣戴　單邊、混搭不同系列超有型

曾之喬合體莫莉拍「女特務大片」　翹二郎腿、馬尾定格超狂

曾之喬合體莫莉拍「女特務大片」　翹二郎腿、馬尾定格超狂

Dior夢幻包款全被「消光」美炸！讓人又犯選色障礙

Dior夢幻包款全被「消光」美炸！讓人又犯選色障礙

星．變美／鄭秀文運動爆汗眼妝超完美　秘密藏在「小工具」

星．變美／鄭秀文運動爆汗眼妝超完美　秘密藏在「小工具」

陳庭妮穿戴COACH美出新高度　拍完直接帶回家

陳庭妮穿戴COACH美出新高度　拍完直接帶回家

Tiffany斜面立體T字戒指好俐落　3萬元就能入手

Tiffany斜面立體T字戒指好俐落　3萬元就能入手

植村秀「去油粉底棒」超多用！遮毛孔、控油加修容一支搞定

植村秀「去油粉底棒」超多用！遮毛孔、控油加修容一支搞定

Jo Malone又放火！絕美瓷瓶裝擴香　聯手室內設計大師出限量款

Jo Malone又放火！絕美瓷瓶裝擴香　聯手室內設計大師出限量款

ET Fashion

推薦閱讀

周揚青、羅志祥同戴千萬Richard Mille洩情　撕破臉改戴錶王PP

周揚青、羅志祥同戴千萬Richard Mille洩情　撕破臉改戴錶王PP

信義誠品接棒敦南誠品24小時營業　5月29日起不打烊賣書還賣菜

信義誠品接棒敦南誠品24小時營業　5月29日起不打烊賣書還賣菜

路易小王子與爸爸威廉撞衫！　蓋彩虹手印致敬醫療人員超萌

路易小王子與爸爸威廉撞衫！　蓋彩虹手印致敬醫療人員超萌

這顆祖母綠要4億8000萬元！　海瑞溫斯頓重量級寶石襲台 瑞士鐘錶3月出口跌兩成　義大利直接砍半、大陸居然增1成 MIKIMOTO珍珠化為浪漫甜品　聯名晶華下午茶、每一道都像微型珠寶 陳庭妮戴一手50萬元卡地亞　自家屋頂野餐也要美美的 劉嘉玲百萬愛馬仕、PP錶上身　防疫造型像麥可傑克遜 亮･珠寶／梵克雅寶動物胸針沒有社交距離　相依偎超暖心 不到4萬可入手MIDO超薄手上鍊錶　高CP值又限量太誘人

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面