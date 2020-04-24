2020新錶／卡地亞經典Pasha改版　坦克錶變斜了

▲Pasha de Cartier 41毫米腕錶配備SmartLink系統可自行調整錶帶長度，206,000元。（圖／卡地亞提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

因新冠肺炎衝擊，鐘錶界一年一度的盛大錶展如巴塞爾鐘錶大展（BASELWORLD）、日內瓦鐘錶與奇蹟錶展（Watches & Wonders，簡稱W&W）均取消，但鐘錶品牌仍需要強而有力的平台發聲，W&W匯集30個品牌於4月25日台灣時間下午6時展開線上錶展，全球錶迷免門票就能在watchesandwonders.com欣賞各品牌年度新錶。

▲新版Pasha de Cartier系列款式豐富。

身為W&W錶展的一員，卡地亞（Cartier）搶在線上錶展開展前揭露以「意想不到的邂逅」為主題的新作，包括重新演繹問世35周年的Pasha de Cartier系列、扭曲鍊結猶如珠寶手鍊的Maillon腕錶、將原版長方形更拉長的Tank Asymétrique腕錶、尺寸加大的Santos-Dumont腕錶等，證明經典不敗，還能與時俱進。

▲Pasha de Cartier系列41毫米腕錶鏤空錶，780,000元。

Pasha de Cartier重出江湖

1985年推出的Pasha de Cartier改版亮相，保留圓中帶方的設計、4個大阿拉伯數字，但加入更多個人化元素，例如可更換錶帶、凹槽式錶冠下的上鍊器鑲嵌藍色尖晶石或藍寶石，並首度推出於錶冠下鐫刻首字母縮寫的服務，只有旋下經典的鍊形錶冠才會顯露鐫刻文字；此外，改採透明錶背顯露機芯，分別有錶徑35mm與41mm款式，以及面盤鏤空設計腕錶。

▲限量100只的TANK ASYMÉTRIQUE 18K金腕錶超大型款，815,000元。



▲限量100只的TANK ASYMÉTRIQUE鏤空腕錶，1,880,000元。

Tank Asymétrique向右傾30度

坦克錶最早出現在1917年，在當時圓錶為主流的年代很大膽，1936年再推出Tank Asymétrique腕錶，時至今日又有新突破，面盤上的一切都向右移動了30度，意謂本來的長方形錶殼變成了菱形、阿拉伯數字取代羅馬數字且只顯示偶數、數字12位於錶殼的右上角，讓人過目難忘，每個材質的實體與鏤空面盤款式各限量100只。

▲限量100只的Santos-Dumont 「Le Brésil」腕錶（上），錶背有Santos-Dumont第一架飛行器「Le Brésil」的設計圖。

Santos-Dumont加大與限量

今年不僅推出加大尺寸的XL款式，同時也推出鐫刻著此錶款催生者Santos-Dumont的原創設計圖，以Santos-Dumont「Le Brésil」腕錶為例，錶背鐫刻他第一架飛行器「Le Brésil」的設計圖，彰顯錶款與飛行歷史的緊密關係。

▲限量30只的Ronde Louis Cartier秸稈及金質細工鑲嵌腕錶（左）2,320,000元，限量30只的琺瑯金銀絲細工腕錶3,560,000元。

工藝錶結合秸稈及金質細工

「Métiers d’art」系列推出2款Ronde Louis Cartier美洲豹新錶，一款是品牌首度結合秸稈與金質細工鑲嵌，營造從草叢中探出頭的美洲豹，浮雕立體感的設計與豐富的色調構成生動畫面；另一款描繪從竹林走出的美洲豹錶，運用琺瑯金銀絲技巧，先將琺瑯粉加熱，延展成竹子的形狀，再以細黃K金線段凝固在面盤上而雕琢出竹林。