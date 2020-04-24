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你買唇膏，M·A·C全數捐贈防疫！　台灣加碼100萬元給關愛之家

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▲▼你買唇膏，M·A·C全數捐贈防疫！　 。（圖／品牌提供）

▲M·A·C販售唇膏同步做公益。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

M·A·C的VIVA GLAM薇拉葛蘭基金會，長期協助弱勢族群擺脫歧視，行之有年。因應全球疫情肆虐，基金會宣布捐款超過一千萬美元，給予全球250多個於前線對抗新型冠狀病毒疫情的相關組織，為需要幫助的人民，提供最實質生活與醫療援助。

▲▼你買唇膏，M·A·C全數捐贈防疫！　 。（圖／品牌提供）

▲品牌每年皆推出VIVA GLAM唇膏。

VIVA GLAM薇拉葛蘭基金會自1994年創立以來，每年皆與全球各地知名意見領袖聯手，推出VIVA GLAM薇拉葛蘭系列唇彩，並以百分之百捐贈的形式，替愛滋病友、LGBTQ多元性別族群、弱勢女性團體提供實質的醫療、生活資源等協助。

▲▼你買唇膏，M·A·C全數捐贈防疫！　 。（圖／品牌提供）

▲捐款給加州洛杉磯「Angel Food」，雇用因疫情失業的廚師與工人，提供重症患者餐點服務。

希望透過彩妝的力量宣揚「VIVA GLAM -光榮閃耀的活著」精神。而此次新型冠狀病毒疫情全球延燒，基金會與世界各地的相關組織聯手，透過百分百捐贈薇拉葛蘭系列唇彩收益，貢獻品牌之力讓生命持續光榮閃耀的活著。

▲▼你買唇膏，M·A·C全數捐贈防疫！　 。（圖／品牌提供）

▲捐款給位於西雅圖的Lifelong，替因疫情被隔離的人們提供餐點、住房與衛生服務。

現在只要透過購買VIVA GLAM唇膏，M·A·C會將此系列銷售所得的100%全數捐予基金會，讓你在購買彩妝之餘，也能盡一己之力幫助他人。

▲▼你買唇膏，M·A·C全數捐贈防疫！　 。（圖／品牌提供）

▲提供穩定生活給予社會角落需要幫助人們。

台灣M·A·C也捐贈一百萬元給關愛之家，幫助他們的收容者（包含無國籍兒童、移工、愛滋病患者及受到新冠肺炎影響而需幫助的對象)，為其提供防疫相關的必需品、醫療協助以及防疫教育，確保需要幫助的人們能維持穩定良好的生活。

▲▼你買唇膏，M·A·C全數捐贈防疫！　 。（圖／品牌提供）

▲M·A·C VIVA GLAM系列唇膏（3色）， 770元。

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關鍵字：

M·A·C, 捐贈, 防疫, VIVA GLAM, 薇拉葛蘭, 唇膏, 唇彩
fashion.net

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