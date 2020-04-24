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吳卓源、李玉璽帶逛PRADA叢林風快閃店　夯包換上湖水綠、檸檬黃超欠敗

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▲PRADA叢林風快閃店，同步推出搶眼新色「湖水綠」、「檸檬黃」超可愛。（影／記者王則絲攝）

記者王則絲／台北報導　圖／品牌提供、記者王則絲攝

在這疫情橫行造成一片枯寂的現況下，義大利精品PRADA為大家蓋起了一座綠意盎然的叢林樂園快閃店「PRADA Hyper Leaves」，邀請歌手鄉民女神吳卓源以及鮮肉男星李玉璽穿上了春季新品搶先帶逛，兩人的搭配就如同本次快閃店的主題充滿青春活力。同時為因應快閃店開幕，還特別推出了超搶眼的「湖水綠」與「檸檬黃」系列單品，為經典款式換上新裝。

▲PRADA快閃店 。（圖／品牌提供）

PRADA於即日起至5月17日在台北101旗艦店內設置「PRADA Hyper Leaves」限時快閃店，店內裝潢全部披上了一層綠色濾鏡，中央更用散發綠光的霓虹燈架起展示區，四周的大型葉片造景便是包包們的伸展台，超現實的畫面彷彿置身叢林中的一座涼亭，又像是個樂園中的旋轉木馬一般，以呼應本次快閃店的「大自然」靈感，打造名符其實的「綠色時尚」，同時也希望喚醒人們的環保意識，了解到人類與自然環境密不可分的關係，是需要大家一起努力維護的。

▲PRADA快閃店 。（圖／品牌提供）

「鄉民女神」吳卓源與李玉璽分別為大家示範了兩套春夏服裝，吳卓源身上的洋裝與包款，涵蓋了本季重要的「紮染」以及「編織」元素，藉由大自然原始的風格帶出時尚態度，接著綁起馬尾後換上另一套城市風格襯衫與戶外風超大口袋中性短裙，並搭配本次快閃店推出的檸檬黃包款，與李玉璽的服裝相呼應。而在李玉璽身上可以看到本季男裝系列使用了許多PRADA黃色三角標誌，採用先進的微型注射成型技術製作而成，包括包款、帽子配件以及服裝襯衫都能看見它的蹤影。

▲PRADA快閃店 。（圖／品牌提供）

此外，本次配合快閃店而推出的新色非常吸睛，舉凡PRADA最受潮人喜愛的Re-Edition系列包款、HOBO包還有髮箍、漁夫帽等配飾，都換上了全新的「湖水綠」以及「檸檬黃」，與大家都在背的黑色款式有著完全不同的風味，可以很有Lady氣質也能展現街頭率性，特別適合春夏季節做搭配，走在路上肯定是最亮眼的。

▲PRADA快閃店。（圖／記者王則絲攝）

▲PRADA快閃店。（圖／記者王則絲攝）

▲Re-edition系列NT＄36,000、漁夫帽NT＄11,500。

最受歡迎的黑色系列同步推出了一款迷你手袋，就像是等比例縮小的Re-edition，外型相當小巧可愛。

▲PRADA快閃店。（圖／記者王則絲攝）

▲迷你Re-edition手袋NT＄13,500。

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關鍵字：

PRADA, 快閃店, 吳卓源, 李玉璽, 叢林
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