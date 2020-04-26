出油扁塌髮有解！快學頭皮養護「2招」神救援　

▲漂亮豐盈髮絲要從頭皮養護做起。（圖／翻攝自IG/hairrituelbysisley）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

夏天的腳步逐漸接近，隨著溫度越來越高，肌膚也變得容易出油、出汗，連頭皮也不例外！陽光強烈，加上台灣氣候潮濕，一出門就滿頭大汗，這時所有的汗水和油污，全都附著在頭髮上，髮肌就成了細菌滋生的最佳溫床，因此想要擁有豐盈秀髮必須從頭皮養護下手。

在 Instagram 查看這則貼文 Aveda（@aveda）分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 8 日 下午 6:00 張貼

頭皮深層清潔

頭皮累積髒污油脂，若沒有徹底洗淨，長期下來容易使毛囊阻塞、頭皮發炎，甚至產生嚴重落髮問題。要讓髮肌在悶熱的夏天依然可以維持健康且清爽舒適的狀態，選擇深層溫和的清潔產品很重要，依據頭皮狀況一週使用1-2次，就能感受到髮根蓬鬆好輕盈。

▲AVEDA 頭皮淨瑕潔膚凝膠，150ml，1,500元。

含冬青樹萃取水楊酸可溫和移除老廢角質及髒污，恢復頭皮清爽潔淨，減少細菌滋生不易發炎。

▲艾瑪絲 5α捷利爾頭皮淨化液，260ml，350元。

添加了植萃檸檬酸與甘醇酸，可透過液態完整包覆頑劣固態油脂，快速軟化角質，以對頭皮最溫和的方式淨化代謝頑劣油脂，洗後頭皮輕盈毛孔暢通，髮根有力又蓬鬆

頭皮抗老滋養

除了做好清潔，深層滋養也很重要，以高效植物萃取的精油、維生素、礦物質等多重營養成分，強效活化髮肌，柔順豐盈髮絲，並且延緩老化，還原髮肌健康活力，輕盈舒適持久潔淨，和油汙濕悶熱帶來的扁塌頭髮困擾說掰掰。



▲Hair Rituel 賦活重生髮精華，60ml，5,800元

含絲柏精油、含羞草原精、海灣草精油協同作用，滴管設計容易塗抹，使用前建議將頭髮分區，搭配指腹按摩幫助養護頭皮，建議一周2次，維持髮肌健康肌底。

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