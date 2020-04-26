比馬桶髒10倍！洗出「滿臉痘痘」的兇手竟然是毛巾

記者李薇／綜合報導 圖／pixabay

天天洗臉還老是長痘痘，原來跟每天洗臉的東西很有關係！根據研究統計，浴室毛巾細菌含量竟然是馬桶的10倍，皮膚科醫師廖苑利解釋，臉上清潔除了使用溫和洗劑，深度去除臉上髒汙、多餘油脂，擦臉的毛巾更重要，長期放置在潮濕環境，毛巾容易滋生細菌或是未清洗乾淨髒污留存，就容易使肌膚產生問題。

許多人洗臉後習慣直接拿毛巾來擦，但是你知道你的毛巾幾天沒洗了嗎？或是有沒有清乾淨呢？台灣的濕度相對偏高、浴室的潮濕感更甚，在這樣的環境下就容易滋生細菌，若是塗抹臉上接觸大量細菌，就會容易引起肌膚問題，廖苑利建議可以使用較厚的擦手紙或餐巾紙，或是專門擦拭臉部的紙巾，以輕壓手法並不過度摩擦肌膚將臉上多餘水分除去。

如果還是想要選擇毛巾擦拭時，應多準備數條毛巾替換，在台灣潮濕的環境下建議2至3天換一次毛巾，運動使用與日常使用的毛巾應分開使用，免得運動毛巾上的汗水再次接觸皮膚產生發炎問題。

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