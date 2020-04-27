每天久坐小心腿變粗！6招解救小腿腫脹、舒緩不適　上班時也能做

▲現代人因工作、生活習慣改變，長時間久坐不僅有害健康，更影響體態。（圖／翻攝IG@94_j.a、@sachi_fujii_official）

編輯／Amanda

許多人因工作、追劇或滑手機的關係都是「久坐」一族，但長時間久坐不動，對健康影響甚大，對身體的危害還被拿來與吸菸相比，此外，更會影響下半身血液循環，不僅脹痛不舒服，腿部看起來還顯得浮腫、粗壯。因工作學業每天必須久坐的人也別擔心，以下6招小撇步學起來，幫妳解救小腿腫脹、舒緩久坐不適。

▲每隔一小時記得站起身來活動一下身體。（圖／翻攝IG@kkmmmkk）



1.每1小時起來活動一下



許多上班族都是長時間坐辦公室使用電腦，建議每1小時就要稍微休息片刻，站起身走動一下，不管是上廁所、泡杯咖啡或單純走走都好，讓手腳動一動，活動關節、伸展一下身體，緩解一下身體和精神的壓力，能趁機讓眼睛稍微放鬆休息一下，也有助於提升工作效率。

2.站立踮腳尖



每1個小時就站起身做踮腳尖的動作，先雙腳併攏站好，用力踮起腳尖稍微停頓一下，放鬆雙腳回到地面，重複做20～30次。

▲長時間使用電腦或維持同一動作後，可透過伸懶腰幫助伸展腰部、放鬆脊柱。（圖／翻攝IG@thanks_kim）



3.站起身伸懶腰



不管是工作時使用電腦或是坐在沙發上追劇、玩手機，除了久坐，很多人也容易長時間維持同一個姿勢，使得肌肉緊繃疲憊，而伸懶腰就是一個幫助放鬆的簡單小動作，而且站起來伸比坐著伸效果更好。伸懶腰時可將雙手手臂盡量向上舉高，頭向後仰，不僅能伸展腰部、活動筋骨、放鬆脊柱，還有助於血液循環加快，腿部也會更放鬆。

4.足部伸展動作



有時候真的忙得沒時間站起來動一動的話，可以在直接坐在位子上做些足部伸展或抬腳動作。像是交替做繃起腳尖、下壓腳尖動作，幫助伸展腳背，或是將雙腿併攏往上抬，讓雙腳懸空於地面，維持個一小段時間，都能幫助預防下肢靜脈血栓。

▲按摩能幫助舒緩肌肉緊繃、消除水腫，也能讓腿部線條更滑順好看。（圖／翻攝IG@dhc_official_jp）



5.按摩舒緩



透過按摩可以舒緩雙腿肌肉的緊繃和痠痛，幫助消除腿部水腫，讓肌肉更有彈性，腿部線條也更修長。可用按摩滾輪搭配身體護理油或按摩油，由下往上按摩，在特別緊繃或痠痛的局部加強。

6.每天睡前抬腿



最後一個是每個女生都很熟的「靠牆抬腿」，每天睡前將腿靠在牆上做抬腿動作，可盡量讓腿成90度靠在牆上，有助於腿部的血液循環，幫助減輕腿部水腫、腫脹狀況。剛開始做的人可以先從3～5分鐘開始，等稍微適應後慢慢增加至每天10～15分鐘，最後以20～30分鐘為目標。

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