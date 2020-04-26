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侯佩岑把家當時尚伸展台　背4萬7000元Chloe包引梁詠琪喊女神

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▲▼ 侯佩岑 。（圖／翻攝侯佩岑臉書）

▲侯佩岑防疫期間拍了不少OOTD照，最新包款是Chloe Darryl灰色小型肩背包，47,000元。（圖／翻攝侯佩岑臉書）
 

記者陳雅韻／台北報導

受新冠肺炎衝擊，藝人工作量大幅減少，身為二寶媽的侯佩岑趁機享受家庭時光，但熱愛時尚的她，不忘偶爾拍拍OOTD美照與粉絲互動，最新一張是背上剛入手的Chloe Darryl灰色小型肩背包入鏡，吸引港星梁詠琪來按讚，誇她是「氣質女神」。

▲▼ 侯佩岑 。（圖／翻攝侯佩岑臉書）

▲網友讚侯佩岑老公拍照技術提升，將她的居家穿搭照拍得很美。（圖／翻攝侯佩岑臉書）

侯佩岑居家防疫仍要美美的，她化上淡妝、換上休閒卻不失品味的服裝，搭配充滿春天氣息的新配件或新鞋，將家當成時尚伸展台，成為宅在家的樂趣之一，有網友打趣說她在家好像更忙，而且老公拍照的技術肯定升級了，將她的OOTD照拍得更美。

▲▼ Melody 。（圖／翻攝Melody臉書）

▲Melody露美腿秀新款Chloe Darryle棕色包，47,000元。（圖／翻攝Melody時尚媽咪臉書）

育有二女的Melody也與侯佩岑擁有同款的Chloe Darryl包，她難得出門一趟，特別穿熱褲露出招牌美腿搭配新包，完全顯露偶爾放風的好心情，因為她絕大部分時間也待在家照顧女兒，還有變身大廚神，與網友分享每天煮的美味料理。

關鍵字：

侯佩岑, Melody, Chloe
fashion.net

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