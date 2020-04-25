LIFE・經典／最時尚防疫用品　透明「泡泡盾」保護在公眾場所的人們

▲DesignLibero bubble shield。（圖／翻攝DesignLibero官方粉絲頁，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

新冠肺炎疫情正在全球肆虐，截至目前全球已有274萬人遭到感染，死亡人數也累積破19萬人，歐洲與北美都成為重災區，這樣的情況讓一些設計師開始思考，面對這樣的傳染疾病，要如何採取合適的應對措施，近期位於義大利米蘭的創意工作室，公開了一個「泡泡盾」的概念，透明的外罩結合太陽能，營造出新的防疫模式。

全球人口持持續增長，加上科技與交通的全球化發展，讓疾病的傳播速度如爆炸一般加速擴散，今年初所爆發的新冠肺炎疫情，讓全球的民眾都受到影響，尤其是在大城市人口密度擁擠的區域，我們無法隔離著過長期生活，這次的新冠病毒，催生出「生活在泡泡裡」的泡泡盾概念，本質上是為了保護公共場所人們的物理式屏障。

其材質採用目前建築中應用的ETFE氟塑膜，具有高透明度，通常使用在建築外殼上，所以對於氣候有很強的耐候性，且材質輕、低毒性，也常應用在大型窗戶的製作，此外還能抵抗部分輻射，泡泡盾上方有太陽能板，達到持續膨脹的能量，蛋形的泡泡從上下切成兩半，並由拉鍊連接，使用者可以輕鬆脫下，

泡泡盾背包內部則有電池，為氣泵壓縮機和風扇盤供電，用以達到淨化泡泡內的空氣，讓使用者不會覺得悶熱，以便能長期在戶外使用，比起居家隔離或一系列的疏離措施，此項設計也許也能保護在城市中互相穿梭的人們，避免相互傳染又不致疏離，透明的外殼也能持續擁有時尚的裝扮。

雖然是由新冠肺炎催生出這樣的概念與想法，但不啻為日後可能遇見大型傳染病情況下的另一種解決方式，甚至是在重度空氣污染城市生活下的人們，或許也可能使用這種「個人防護罩」來確保生存空間，然而，我們都不期待這樣的世界會真正來臨。

泡泡盾的概念公布後，確實也收到網友有2極的反應，有些網友表示「比起只能待在家裡，我真的願意穿上這些泡泡」、「喜歡，如果有置物口袋空間會更好」，也有其他反面看法包括「這真是我見過最愚蠢的事情，摔倒要如何站起來？」