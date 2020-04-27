Lulu同件西裝外套有6種穿法！約會、派對一套全搞定　網：超狂

▲Lulu黃路梓茵示範用同一套西裝外套穿出六種不同風格。（圖／翻攝自YouTube LULU，以下同）

記者鮑璿安／台北報導

西裝外套是許多女孩必備的時尚單品，至於要如何運用同一件外套穿出不同風格，藝人Lulu黃路梓茵就在個人YouTube 頻道《Luluの家》一次示範6套穿法，韓風、運動風、甜美風都能切換自如，引發網友直呼：「超狂」。

藝人Lulu 黃路梓茵在YouTube 頻道《Luluの家》上起穿搭課程，最新一集中就將女孩們都有的西裝外套單品，用同一件混搭出六種不同風格，Lulu 表示：「一天內可能有五六個通告，所以經常要用一件西裝外套營造出不同的感覺。」包括運動風、野餐風、男友風、下午茶風、趙以瑞風、電音派對風，超狂變裝引發網友驚呼：「Lulu超會搭配」、「太狂了」、「6天可以穿同一件不被發現，真的很省。」

運動風

Lulu此次運用西班牙快時尚品牌Bershka黑白格西裝外套做搭配，為了迎合運動風內襯選擇了NIKE素色背心，中空剪裁與外套的收腰版型吻合，Lulu再搭配上腰包、頭戴輔助，切記斜背包露出在外，才能讓細節更為凸顯。

野餐風

野餐日的重點在於配件髮箍與耳飾的挑選，有碎花元素都是很好的選擇，另外，Lulu 建議長版外套內要用短版上衣營造層次感，衣著材質偏軟更方便出門換裝攜帶，配上竹編包款和輕便帆布鞋，同一件西裝外套輕鬆就有野餐風。

下午茶風

若是要走文青風格的下午茶搭配，Lulu 會挑選荷葉邊領口白襯衫來營造復古氣息，下襬更有蓬鬆紗質收尾，加上日系貝蕾帽Barairo no Boushi印花造型點綴，整體優雅不失活力，重點分明。

男友風

連約會也可以用同一件西裝外套搞定，Lulu建議上衣換上隨興的T恤，重點放在下身搭配，一定要換上比西裝外套稍短的短褲露出美腿，再背上斜背包營造曲線，立刻火辣升級。

趙以瑞韓風

韓劇《梨泰院Class》的趙以瑞韓風成為女孩大勢風格，Lulu強調素色高領上衣一定要搭配項錬點綴，才不會過於單調，下身換上撞色長裙展現衝突感，務必記得口訣「衣襟打開，上短下長」才能拿捏正確比例。

電音派對風

周湯豪一曲《I GO》帶紅了螢光綠，其實鮮艷色系與簡約西裝外套也能搭配，Lulu再運用老帽與今年流行的軍裝背心兼顧層次與帥度，其餘色系依舊偏暗，最後提上SACAI包款使得輪廓更加鮮明，穿西裝外套也能吹起電音派對風。



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