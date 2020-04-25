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2020新錶／W＆W錶展今晚上線　看看哪只沛納海保固70年！

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▲▼ 2020新錶 。（圖／公關照）

▲Watches & Wonders線上錶展今晚6時上線開展。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

新冠肺炎衝擊讓瑞士鐘錶業取消了實體錶展，但迎來了全球錶迷都能同步上線欣賞的線上錶展！日內瓦鐘錶與奇蹟錶展（Watches & Wonders，簡稱W&W），台灣時間今日（25）6時將準時於網站watchesandwonders.com開展，包括卡地亞（Cartier）、愛馬仕（Hermes）、伯爵（Piaget）、江詩丹頓（Vacheron Constantin）等30個名錶品牌，以豐富圖文與影音，引領錶迷走進免門票、免邀請函就能輕鬆逛的錶展。

首先先從經典說起，沛納海（PANERAI）、IWC（萬國錶）、積家（Jaeger-LeCoultre）各自從名聲響亮的招牌系列著手，在外型與機芯尋求新亮點，讓傳奇繼續譜寫下去。

▲▼ 2020新錶 。（圖／公關照）

▲限量270只的沛納海LUMINOR MARINA FIBRATECHTM腕錶44毫米，錶殼為玄武岩碳纖維材質，600,000元

▲▼ 2020新錶 。（圖／公關照）
▲沛納海LUMINOR MARINA FIBRATECHTM腕錶夜光不限於面盤，連腕錶輪廓縫線、錶冠、錶冠護橋及其槓桿都有夜光顯示。

沛納海夜光錶提70年保固
沛納海為慶祝LUMINOR系列的70周年，推出分別以鈦金屬、碳纖維、玄武岩碳纖維材質打造的LUMINOR MARINA夜光錶，各限量270只。招牌的夜光不再限於面盤上的時標與指針，連錶圈內側、錶冠、錶冠護橋及其槓桿，均以加強版Super-LumiNova™ X1塗覆，顯示出夜光效果，更驚人的是品牌為此3款錶提出70年的保固服務。

▲▼ 2020新錶 。（圖／公關照）

▲IWC葡萄牙系列尺寸縮小至40mm的自動腕錶，未定價。

IWC葡萄牙系列添生力軍
IWC 1930年代為2位葡萄牙商人訂製了風格簡潔的葡萄牙腕錶，此系列今年再添生力軍，全裝載自製機芯，款式包括尺寸縮小至40mm的自動腕錶、計時碼錶、品牌第一只配備潮汐顯示功能的航海精英月相及潮汐腕錶、以及高複雜功能代表的逆跳日期陀飛輪計時腕錶與萬年曆陀飛輪錶。

▲▼ 2020新錶 。（圖／公關照）

▲積家MASTER CONTROL DATE大師系列日期顯示腕錶，未定價。

積家Master系列內外升級
1992年面世的Master系列是品牌1000小時測試認證的第一個系列，今年內外升級，機芯增添矽質擒縱裝置和重新設計的發條盒，動力儲存提高至70小時；而錶圈略為向外傾斜搭配弧形錶耳，維持一貫優雅風格，錶帶改採法國工坊製作的啞面鞣革NOVONAPPA®小牛皮，共推出精鋼與全新玫瑰金合金LE GRAND ROSE GOLD®款式。

▲▼ 2020新錶 。（圖／公關照）

▲愛馬仕限量24只的Arceau Cheval Cosmique工藝腕錶，未定價。

愛馬仕裝飾工藝展現詩意
愛馬仕每年推出的工藝錶是藏家焦點，此次推出2款各限量24只的Arceau Cheval Cosmique工藝腕錶，圖案由藝術家Gianpaolo Pagni設計，以浮雕形式於砂金石或珍珠母貝與琺瑯的面盤上，呈現小跑步的駿馬與手工雕刻的白金波紋圖案，波紋上特別點綴黑漆凸顯立體感。

2020新錶／卡地亞經典Pasha改版　坦克錶變斜了

關鍵字：

Watches & Wonders, Panerai, Jaeger-LeCoultre, IWC, Hermes
fashion.net

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