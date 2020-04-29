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藝術控看過來！Converse跨界創作塗鴉帆布鞋　逗趣插畫超療癒人心

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編／Linda

近期多方跨界合作的Converse又帶給大家新的聯乘驚喜，與美國知名創意人Tyler, The Creator推出「ARTIST SERIES」系列活動，找來全世界新銳藝術家創作經典鞋款Chuck 70。此計畫的首位合作對象為年僅21歲的藝術家Spencer McMullen，以生動俏皮的人物插圖為Chuck 70注入新意，如果想入手一雙擁有獨特風格的球鞋，就千萬不能錯過這次的聯名！

Spencer McMullen幾年前曾在家鄉佛羅里達州在路上偶遇Tyler，鼓起勇氣走向前毛遂自薦，Tyler不但沒有拒絕他，還耐心看完他當時的創作簿，在自己的社群帳號上分享。後來Tyler 在籌備Artist Series計畫時，腦中立馬浮現Tyler筆下鮮明的人物繪畫，成為合作的契機。

因為疫情，Spencer和Converse的合作鞋款都在他洛杉磯的家中完成，連預告片也是在家裡完成拍攝，徹底響應了Converse Global發起的#CreateAtHome的活動。The Creator 聯名鞋款已在4月23日於指定店鋪販售，定價為台幣3,280元。

迎接50周年的愛迪達經典鞋款Superstar，以大家記憶中的鋸齒三條斜線為鞋款標誌，近幾年也和許多潮流品牌合作。和日本潮流扛霸Human Made聯乘的Superstar最近也在台灣上市了，喜歡的朋友可以參考。

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關鍵字：

Converse, ARTIST SERIES, Chuck 70, The Creator, 球鞋
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