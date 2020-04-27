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木村光希居家日常素顏洩仙氣　姐姐心美當「專業攝影師」超會拍

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▲木村光希。（圖／翻攝自IG）

記者王則絲／台北報導　圖／翻攝自IG@koki

由新冠肺炎（COVID-19）疫情帶來的影響在日本也相當可觀，許多明星、公眾人物不僅帶頭勸導大家盡量待在家中防疫，也紛紛在社群上載自己的防疫日常。木村光希近期也頻發素顏美照，由姐姐心美掌鏡擔任專業級攝影師，每張照片都散發清新自然的少女氣質，讓網友們紛紛稱讚：「這才是少女該有的樣子。」

▲木村光希。（圖／翻攝自IG）

木村光希因年少出道，現年才17歲的她，經常在活動中頂著濃豔妝髮與成熟服裝亮相，令不少人認為在她身上顯得太過老氣，浪費了年輕的本錢，甚至常被批評該換造型師。

▲木村光希。（圖／翻攝自IG）

不過近期木村光希與姐姐木村心美幾乎只會在家中、庭院或是附近走逛，並互相拍照，像是木村光希最近幾張清新的素顏或是淡妝照，就全是經由姐姐掌鏡，撫媚的回眸、飄逸的長髮，簡直當作時尚大片在拍，只要木村光希有在貼文中標註「photo by sis」的照片，幾乎都特別好看，令人不禁讚嘆姐姐的拍攝技術根本堪比專業級攝影師。且卸下濃妝與浮誇造型後的木村光希更是仙氣滿滿，盡展青春少女獨有的清甜、活力樣貌。

▲木村光希。（圖／翻攝自IG）

且即使在防疫期間，木村光希依然不忘代言人的身份，盡責為品牌帶貨，戴著寶格麗經典B.zero1系列項鍊、飾品在絕美天空下拍照，也在庭院、彈鋼琴時穿上一身來自FILA的運動服裝。

▲木村光希。（圖／翻攝自IG）

▲木村光希。（圖／翻攝自IG）

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關鍵字：

木村光希, 木村心美, 素顏
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