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不再怕弄丟！Prada玫瑰粉小牛皮、Burberry泰式奶茶「掛頸卡夾」通勤必買　

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編／Linda

弄丟各種卡是上班族共通有的煩惱，尤其都會族除了自家鑰匙、電梯感應卡還有捷運卡和上班嗶卡要攜帶，這時擁有一個好收納且時髦設計的「掛頸卡夾」會減輕許多煩惱，也是增加品味的配飾，《ET Fashion》挑選出幾款掛頸卡夾，讓你不再慌忙找卡，過一個神清氣爽的早晨。

1. Gucci

Ophidia系列的金屬雙G卡夾，配飾可拆卸的紅綠條紋掛繩，一戴出場就有氣勢。

▲「掛頸卡夾」推薦。（圖／翻攝自品牌官網）

▲Gucci 雙G掛頸卡夾，約台幣9,770元。（圖／翻攝自Gucci官網）

2. MIU MIU

MIU MIU這款卡夾包造型獨特，可拆除的金屬鏈條肩帶飾以人造水晶，後幅有金屬刻字標誌，雙層空間超實用。

▲「掛頸卡夾」推薦。（圖／翻攝自品牌官網）

▲MIU MIU流蘇水晶小牛漆皮卡套，台幣19,500元。（圖／翻攝自MIU MIU官網）

3. Prada

如果偏好低調質感的風格，Prada這兩款長式小牛皮卡夾配色美到不行，內放上班員工證超剛好。

▲「掛頸卡夾」推薦。（圖／翻攝自品牌官網）

▲Prada藍色牛皮卡夾，約台幣8,870元。（圖／翻攝自Prada官網）

▲「掛頸卡夾」推薦。（圖／翻攝自品牌官網）

▲Prada玫瑰粉牛皮卡夾，約台幣10,830元。（圖／翻攝自Prada官網）

4. Burberry

Burberry這款泰式奶茶色卡片夾根本超燒，值得注意的是還能在卡夾背面添加三個姓名縮寫字母，打造專屬自己的卡夾。

▲「掛頸卡夾」推薦。（圖／翻攝自品牌官網）

▲Burberry肉豆蔻色印花卡片夾，台幣13,500元。（圖／翻攝自Burberry官網）

5. Marc Jacobs

超迷你版本的相機包大小剛好適合裝卡片，當作口紅包、零錢小袋作使用也可以。

▲「掛頸卡夾」推薦。（圖／翻攝自品牌官網）

▲Marc Jacobs迷你白色相機包，台幣5,400元。（圖／翻攝自Marc Jacobs官網）

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關鍵字：

精品, 卡夾, 掛頸卡夾, Gucci, MIU MIU, Prada, Burberry, Marc Jacobs
fashion.net

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