每天都有不同的標語！地表最可愛無菌環保袋　直中上班族和媽媽

編／Linda 圖／翻攝自playbagofficial.com、nicetomeetu.com.tw

夾鏈袋是許多人生活必需品，許多上班族在前一晚都會先打包好一些水果，隔天下午充飢用，媽媽們也會替小朋友準備一些零食帶去學校，然而市售的夾鏈袋外觀大多簡單透明，沒什麼新意，於是來自台灣的原創品牌「PLAY BAG瘋狂小袋」抓住市場這塊缺口，推出超可愛且完全環保和抗菌夾鏈袋，一上市就得到許多關注。

PLAY BAG的創辦人是台灣的年輕媽媽，時常需要夾鏈袋幫小朋友儲備點心或衣物等，市面上卻沒有好看又安全的夾鏈袋，因此攜手台灣在地食品包裝袋大廠，並加入時尚標語等印刷設計，推出兼具環保和美感的實用小物。

PLAY BAG最有名的就屬七日環保袋，每天都有不同的小標語，幫助開啟美好的一天，超級適合任何有打包需求的人。加厚設計與熱壓式三邊式封邊讓袋子不易破，清洗後可以重複使用。

另外，生活工場近期和HELLO KITTY聯名許多日常生活小物和3C產品，包括保溫袋、野餐墊、吐司盤、吹風機等，可愛之餘也都超實用，直接讓HELLO KITTY迷失心瘋。

▲Hello Kitty 吐司盤，NT$339。（ 圖／翻攝自生活工場官網）



▲Hello Kitty藍芽立體聲耳機麥克風，NT$999。（ 圖／翻攝自生活工場官網）

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