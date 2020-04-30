頭髮吹全乾、運動不擦隔離霜　楊丞琳曝光變身「精緻美女」必備的12個好習慣

近期許多名人紛紛轉行當YouTuber，拍攝Vlog分享日常，楊丞琳也在自己的YouTube頻道推出 「RaiNie's Vlog」系列影片，第一支影片分享『平凡的一天』，公開自己最日常的一面。但身為美容編輯整集看下來，赫然發現不少女孩們該學習筆記的好習慣。

在曾經採訪的眾多女星中，楊丞琳絕對是把肌膚保養、美容美妝、健康養生都發揮到極致的達人等級，「我真的是從完全不懂保養，到現在幾乎沒有什麼事我不知道。」她的膚質近看幾乎完美，說是20世代也不為過，談起大家容易忽略的死角、細節也可以講出一大串，像她這樣講求完美的精緻美女，絕對不是只靠天生，而是搭配後天的努力，網路上曾有句說話「現在的習慣，決定你未來的樣子！」要想跟楊丞琳一樣凍齡，狀態彷彿停留在20世代的樣子，先從這些好習慣養成開始吧！

1.指緣油放床頭櫃上

指緣油放在床頭櫃上才不會忘記，塗這類指緣油記得要塗到指甲根部，這裡是指甲生長的起始點，滋養足夠才會長出健康漂亮的指甲。

2.早上起床後開啟除濕機

台灣濕氣重，房間很容易潮濕，尤其是臥房、大概我們一天待最長時間的空間，如果太潮濕對身體、肌膚都不會好，所以楊丞琳每天早上離開房間前會把除濕機開起來，幫房間去濕。

3.早上用清水洗臉

這招蠻多女明星推薦過的！畢竟一整晚都在睡覺，起來臉上其實沒什麼髒汙，只有肌膚自行分泌的油脂，用清水洗臉才不會把過多油脂帶走，維持住肌膚正常的油水平衡，一整天下來反而不會出現大爆油的狀況。

4.一次性洗臉紗布取代毛巾

這招楊丞琳講過很多次，她不用毛巾而是用一次性的洗臉紗布，因為台灣真的太潮濕，毛巾很容易滋生細菌，沒注意擦到臉上反而對肌膚不好。

5.早上保養會擦到眼霜

早晨保養很多人都會忽略眼霜這個步驟，楊丞琳不僅一定會擦上眼霜，還強調要用無名指輕點拍開。

6.如果要運動連隔離霜都不擦

很多人出門會習慣擦上隔離霜，但楊丞琳說自己如果沒有其他活動，直接出門就是運動的話，連隔離霜都不會擦，免得運動過程中毛孔打開了，會有東西堵塞住。（不過，這是在不會曬到太陽的情況下，如果會曬太陽建議還是要擦防曬。）

7.早上一杯溫開水

採訪十個女明星有九個會回答，早上第一件事就是喝杯溫開水，這麼做不僅有利消化、預防便秘，還能開啟身體的循環。

8.超飽足低卡餐曝光

女明星為了身材，飲食上都要特別注意，楊丞琳也在影片中公開自己的低卡飽足餐，有水煮凍豆腐、乾煎牛肉片、茼蒿、和蒸地瓜。

9.運動完一杯豆漿＋高蛋白粉

運動完，楊丞琳會用無糖豆漿泡高蛋白粉來喝，增加肌肉生成。影片拍攝時，楊丞琳正在減重衝刺，所以楊丞琳直接把這飲品當成晚餐，下午運動完，喝這一杯晚上就不再進食。

10.頭髮一定要吹到全乾

笑說自己五天不洗頭是小Case，但楊丞琳一洗頭、吹頭髮一定是吹到全乾。把頭髮吹到全乾有什麼好處呢？一是水氣不會殘留，頭髮不易扁塌、滋生細菌，另外，將髮絲吹乾，毛鱗片閉合，隔天起來才不易毛躁。

11.善用時間，敷臉不忘抬腿

因為工作關係，幾乎天天敷面膜的楊丞琳很會善用時間，敷面膜不忘搭配抬腳。

12.枕頭上多一層枕頭巾

不少皮膚科醫生都會一再強調枕頭的潔淨與肌膚好不好有很大的關係，很多人肌膚不好、長痘痘可能都是枕頭太髒所致。身為美容達人，楊丞琳當然不會忽略這樣的小細節，她的枕頭上有多蓋一層枕頭巾，用來抗菌、防塵，枕頭巾可以時常更換，像皮膚科醫師就建議，枕頭套（或枕頭巾）最好2-3天就更換一次。

完整影片版

※JASMINE LEE

（完整文章請看VOGUE.com）

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