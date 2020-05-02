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把握5個塗抹護唇膏的最佳時機　讓雙唇滋潤更加乘

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長期戴口罩讓你覺得口乾舌燥、嘴唇乾裂嗎？除了要記得多喝水，保持口腔唇部的水份，護唇膏當然也要少不了要隨身必備啦！不過，關於護唇膏該怎麼選擇？怎麼塗才對呢？

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

護唇膏怎麼挑？

市面上的護唇膏百百種，你可以依照自己喜愛的包裝、口味、香氣、質地、顏色…來挑選，但皮膚科醫師認為，若真的想達到保護唇部滋潤的效果，護唇膏最好成分越簡單越好，像是凡士林就是便宜又好用的選擇，但若是以美化唇部為目的，挑選潤色的護唇膏就要記得卸除乾淨，避免色素沈澱久而久之反而出現唇周反黑的狀況唷。

護唇膏怎麼擦？

從小到大到，護唇膏拿起來就是左右塗抹對吧，雖然有迷思說這樣塗法是錯誤的，會加速拉扯嘴唇反而更乾裂，應該要沿著唇紋上下塗抹才對。但其實醫生認為，不論是要左右塗、上下塗，其實都是可以的，重點就是要「輕輕塗」，假如你上下塗很用力，那也是枉然呀！

護唇膏多久擦一次？

都市謠言說，護唇膏常常塗反而會導致唇部更乾，一天最多只能塗5次！這一點也不合理呀，醫生證明，這真的是都市傳言，只要你不是強迫症類型的狂塗猛塗，其實塗幾次都是沒有關係的，最好是覺得乾燥就塗抹更能有效滋潤唇部。

為什麼護唇膏塗完還是覺得乾？

回想一下你是否每次擦完護唇膏後，習慣抿一抿嘴唇呢？醫師認為，這個動作特別容易拉扯到嘴唇，由於唇部肌膚比較薄、也比較脆弱，抿嘴唇很容易讓嘴唇乾裂，所以輕輕塗完護唇膏後，就不要抿嘴唇，也不要舔嘴唇唷。

雖然護唇膏想塗就塗，但還是有5個塗抹護唇膏的最佳時機，讓你塗完效果更加乘、雙唇更滋潤 ：

1.早上一起床覺得乾燥就可以先塗護唇膏

2.刷牙洗臉後覺得乾燥可以再塗一次

3.晚上洗完澡後保養臉部也別忘了唇部

4.睡覺前厚厚一層保護雙唇水份不蒸發

5.化妝前記得先塗護唇膏，等化完妝後上唇膏就會很滋潤

※YOYO SU
（完整文章請看VOGUE.com

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更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》

※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

VogueTaiwan, 保養, 護唇膏
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