猿田彥咖啡引進日本模式！跨界打造「旅人限定店」　大人系威士忌拿鐵必點

短時間出不了國沒關係，道地的日本風味在台灣也品嘗得到！自誠品南西開幕以來就廣受好評的「猿田彥咖啡」不僅是東京必喝咖啡外，在台灣目前3間門市也都極具人氣，所以趁著這段需要給大家緩解緊蹦氣氛的時刻，猿田彥也首度將在日本已成立多間的「生活展覽」形式快閃店概念搬來台灣，與雀客旅館跨界合作，打造一間為期半年的限定咖啡廳。

之所以會這樣跨界合作是因為平時雀客旅館一樓都會與台灣在地品牌、公益活動常駐活化空間，這次因為對猿田彥咖啡感興趣，就在聊天過程中因緣際會促成，主題也結合咖啡與旅行的概念，命名為「旅人期間限定店」，在簡約的開放式空間陳列猿田彥自家咖啡，抬頭還可看到咖啡的生產過程，從莊園、生豆、出杯等，在等待咖啡的同時，也用眼睛感受了一場咖啡之旅。

室內座位明亮，一整面落地窗讓自然光透進來，木質桌椅搭配牆上特別請藝術家創作的圖畫，以及隨興的衣帽架，宛如是準備出門旅行前的準備過程，約20席左右的座位，剛好可以讓附近的上班族或是週末出門散步的人可以坐下來休息放鬆一下。

至於這次快閃店的菜單當然也要有新花樣才特別。特別請日本為台灣量身打造兩款飲品與兩款雪糕，首先堪稱大人系的「威士忌拿鐵」，選用日本烘焙研究室直送台灣的「東京中焙豆」製成的拿鐵中加入已榮獲8次世界威士忌冠軍的「噶瑪蘭威士忌」，而且還是由品牌自行調味而成，完美拉花後，日籍咖啡師還為了避免威士忌沉在杯底，擔心一開始品嘗不到，特別噴上威士忌香氣的噴霧，讓大家在嘗到第一口咖啡時就能喝到威士忌的風味，帶點成熟韻味的咖啡很適合上班族紓壓時細細品味。

▲威士忌拿鐵 NT$290

另一款以視覺取勝的「拿鐵雪糕花生巧克力冰沙」則是加入猿田彥自製花生巧克力醬與38%的巧克力碎片與無花果果乾製成，最後放上一支同樣是這次獨家新品的「拿鐵咖啡風味雪糕」，再淋上巧克力醬與無花果果乾而成，喝起來可以感受到濃郁咖啡香氣中帶點巧克力的苦甜與無花果的酸甜滋味，豐富層次，在炎炎夏日喝超消暑。

▲拿鐵雪糕花生巧克力冰沙 NT$210

若是單純想吃冰品，那這支拿鐵雪糕絕對要購入，在巧克力片中夾入牛奶雪糕，接著還有一層餅乾，最核心才是拿鐵，所以一口咬下會有4層口感，從外酥到內軟，很像在吃冰淇淋蛋糕的口感，非常豐富。另外，猿田彥也透露還有一款「大人的Affogato拿鐵」，用橙酒搭配濃縮咖啡，淋在雪糕上呈現苦甜滋味，也將成為另一款夏季廣受歡迎的新品，令人期待。

▲拿鐵雪糕 NT$79

地址：台北市中山區松江路253號

期間：4月17日－10月16日

時間：11:00-18:00

價格：

威士忌拿鐵 NT$290／5月1日－5月31日限定店獨家

拿鐵雪糕花生巧克力冰沙 NT$210／4月17日起限定店搶先上市；4月20日起全台猿田彥門市上市

拿鐵雪糕 NT$79／4月17日起限定店搶先上市；4月20日起全台猿田彥與7-11門市上市

大人的Affogato拿鐵 NT$100／4月17日起限定店搶先上市；4月20日起全台猿田彥門市上市

※WENDY CHEN

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