4月香氛清單出列！Jo Malone大滿貫古龍水禮盒限量100組、adopt’新娘香賣到斷貨

香水除了靠產品說話，也不斷嘗試新的可能，希望帶給人們耳目一新的效果，以下特搜精品香在本月的新動態，香氛控建議做好心理準備，看完之後，必買清單可能會多好幾行。

Jo Malone London 2020奢華古龍水組合，NT$19,200（全台限量100組）

繼去年十週年推出的大滿貫古龍水禮盒，今年Jo Malone London再次引進2020年的版本，香氣與之前有所不同，新香：罌粟花與大麥、香根草與黃金梵尼蘭、銅木與皮革通通出現在其中，古龍水和芳醇古龍水的數量也有所不同，這絕對是Jo Malone London鐵粉的夢幻逸品，讓人可隨時都能隨心所欲、層層疊加、盡情糅合，玩出最獨一無二的香氛氣息。

古龍水9ml x 18款：青檸羅勒與柑橘、葡萄柚、伯爵茶與小黃瓜、英國梨與小蒼蘭、黑莓子與月桂葉、杏桃花與蜂蜜、英國橡樹與紅醋栗、藍風鈴、罌粟花與大麥、紅玫瑰、橙花、忍冬與印蒿、牡丹與胭紅麂絨、含羞草與小荳蔻、英國橡樹與榛果、鼠尾草與海鹽、黑石榴、黑雪松與杜松。

芳醇古龍水9ml x 7款：茉莉與金盞花、絲絨玫瑰與烏木、黑琥珀與野薑花、烏木與佛手柑、香根草與黃金梵尼蘭、沒藥與零陵香、銅木與皮革

Jo Malone London 藝術家聯名限量居室香氛

2020年4月限量上市

Jo Malone London與英國知名室內設計大師-馬丁．湯普森 (Martyn Thompson)攜手合作推出【馬丁．湯普森 聯名限量居室香氛系列】。此系列以品牌四款經典香氣為創作靈感，運用獨特藝術風格展現每款香氣精髓，一場充滿藝術氣息的視覺與嗅覺雙重饗宴隆重登場。

青檸羅勒與柑橘居室香氛工藝蠟燭 200G / NT$3,990 限量100組

含羞草與小荳蔻居室香氛工藝蠟燭 200G / NT$3,990 限量100組

牡丹與胭紅麂絨奢華香氛工藝蠟燭 2.5KG / NT$27,000 限量25組

青檸羅勒與柑橘滿室幽香藤枝擴香組 165ML / NT$5,320 限量250組

英國梨與小蒼蘭滿室幽香藤枝擴香組 165ML / NT$5,320 限量250組

2020法國adopt’「花嫁新娘」限量系列香水

30ML售價890（ 4月台中新光三越、高雄漢神巨蛋獨家首賣，5/1全台上市）

去年法國試管香水Adopt上市一系列新娘香氛，大獲好評一下就賣到斷貨。等了一年，法國adopt’ 再次推兩款新「花嫁新娘」限量系列香水！

Oui mon amour 以愛為誓

代表貞潔愛情的白麝香，搭配酸甜楊桃果香，中調的清新蓮花做為襯托，刻劃出幸福序章。

Oui pour la vie 秘蜜香遇

沁涼柑橘雞尾酒，揉合香草舒芙蕾，展現燦光爛漫的甜蜜模樣。

NEOM靜心舒眠香氛系列

2020年4月於10/10 HOPE全台門市與官網上市

創立於英國倫敦的有機香氛品牌NEOM，透過純淨天然精油創作出令人著迷的完美氣味，堅持採用100％天然香氛，不僅成為職場女性的療癒首選，更深獲英國凱特王妃愛戴。

2020年品牌全新推出「靜心舒眠系列」，完美結合洋甘菊的蘋果蜜香、伊蘭伊蘭的恬雅花香，以及雪松柔和的木質氣息，以11種純淨精油共譜出自然清新的助眠香息。全系列包含香氛蠟燭、枕頭噴霧、潤澤霜、泡泡浴、精油共5款商品，幫助您在夜晚平靜心情、維持身心平衡，準備進入一夜好眠。

靜心舒眠香氛蠟蠋 | NT$ 2300 , 420g

靜心舒眠泡泡浴 | NT$1200 , 200ml

靜心舒眠潤澤霜 | NT$1700 , 200ml

靜心舒眠枕頭噴霧 | NT$1100 , 30ml

靜心舒眠精油 | NT$950 , 10ml

※JASMINE LEE, YOYO SU

（完整文章請看VOGUE.com）

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