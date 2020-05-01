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網友好評的5部「驚悚恐怖片」　在家關燈看，直接變試膽大會

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呼叫恐怖片、驚悚片迷，如果最近覺得劇荒，請不要錯過這5部高評價的驚悚恐怖片，大家可以約好友、另一半一起到家中開試膽大會。

絕命大平台 The Platform

近幾年西班牙的驚悚電影越來越有口碑，《佈局》、《女屍謎案》已成為恐怖經典。而2019年上映的《絕命大平台The Platform 》在多倫多國際影展「 午夜瘋狂」單元，獲得觀眾票選獎。整片影片直擊人性最醜陋的一面。劇情從一個有48層的監獄展開，每天會有一個裝滿食物的大平台，從第一層開始發送，第一層犯人吃完再往下，住在越底層的人常分不到半點食物。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

每個犯人都會在同一層待三十天，時間一到房間內就會施放讓人昏迷的氣體，等再度醒來時，有可能身處在不同的樓層。飢餓、死亡的威脅，讓犯人逐漸失去理智，最後更引爆一發不可收拾的悲劇。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

很多人看完這部電影覺得跟最近"疫情"的情況很相似，大家因為恐懼而大肆囤貨，讓物資出現貧乏的狀況。整部電影只有一個場景，就是"監獄"，因此沒有多餘包裝，最醜陋的人性直接赤裸裸呈現在觀眾面前。(小提醒，裡面會有吃人肉的畫面，膽小者斟酌觀看)

隱形人 The Invisible Man

靈感來自環球影業的經典怪物角色，不過劇情卻完全360度大翻轉，從原本的科幻主軸，變成心理驚悚片，爛番茄影評網的新鮮指數高達91%。劇情描述女主角西西莉亞被恐怖情人艾卓安折磨控制，好不容易找到機會逃走，卻得到男友自殺的消息，原以為終於逃脫恐怖情人的桎梏，沒想到男友彷彿沒死，還變成了隱形人，偷偷監視糾纏著她。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

女主角是艾美獎得主、熱門影集《使女的故事》的伊莉莎白摩斯，她很擅長演出在極權壓迫下的絕地反擊，有些人會說前面的鋪陳有點冗長，但靠伊莉莎白的演技，就能將看不見的威脅感，演得讓人喘不過氣來。且結局反轉再反轉，給予觀眾不少驚喜。

弒婚遊戲 Ready or Not

這部片從預告曝光就充滿討論，除了因為女主角薩瑪拉威明Samara Weaving長的神似「小丑女」瑪格羅比Margot Robbie，讓人印象深刻之外，還有就是特別的劇情設定，描述一位年輕美貌的新娘在豪門丈夫結婚的當晚，被迫玩一個豪門家族的入門儀式，這個儀式要求每個家族成員必須參與一項致命的求生遊戲，而家族的新成員必須想盡辦法活過新婚之夜。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

很多人說《弒婚遊戲》宛如洞房版的《國定殺戮日》，但除了血腥橋段，整部片裡加入不少黑色幽默的梗，尤其結局充滿意外的安排，讓很多影迷將這部評為2019最酷的恐怖片，在爛番茄網站上獲得8.7的高分。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

壞種 The Bad Seed

這部2018年的恐怖片，台灣未正式上映，但在網路上卻有不少討論和好評。改編自威廉馬屈(William March)的經典小說，1956年也曾被改編成電影，當時這部《壞種》成為兒童驚悚片的始祖，讓人對萌萌的小孩多了一層恐懼感，或許真有有從打娘胎出生，就充滿邪惡意念的人。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

而2018年的版本變成單親父親，人氣男星羅伯洛(Rob Lowe)自導自演，跟他對手戲的是被視為達科塔芬妮接班人的麥肯娜葛瑞斯。她以甜美外表詮釋這個經典的惡魔，讓人彷彿重新經歷《孤兒怨》帶給我們的不寒而慄。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

劇情介紹：一樁學生的死亡意外，讓艾瑪父親發現案情並不單純，女兒的怪異行徑，使他懷疑女兒可能參與其中。一方面想要保護女兒，一方面卻又不斷受到良心的拉扯，讓他勢必得做出行動，阻止女兒再犯下不可饒恕的罪行。

娑婆訶 Svaha: The Sixth Finger

由《黑司祭們》導演張在賢執導、李政宰、朴政珉等實力派主演的韓國電影《娑婆訶》，被許多網友形容是韓國版的《雙瞳》、《達文西密碼》，以宗教做為驚悚題材，恐怖指數許多人說超越《哭聲》。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

劇情描述伴一對雙胞胎姐妹誕生，但其中一個卻因畸形、被稱為不詳之物，之後的16年裡家中悲劇不斷。性格男星李政宰飾演追查新興宗教違法事件的「朴牧師」，因為調查名為「鹿洞山」的新宗教團體，而捲入女中學生謀殺案，隨著案件越查越深，「朴牧師」越發現事件不單純，不僅可能與雙胞胎姊妹有關，更多超自然的謎團隨之而來……「它的誕生，就是所有事件的開端」

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

※JASMINE LEE

（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀

網友大愛推薦！8部高評價驚悚恐怖片推薦

【專訪】李國毅《靈異街11號》當個生與死的靈界導航者

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》

※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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VogueTaiwan, 電影, 推薦
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