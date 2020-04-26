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星．變美／范冰冰「四千年一遇美貌」登日雜　保養心得全揭露！

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▲▼范冰冰「四千年一遇美貌」登日雜 。（圖／翻攝自小紅書、微博）

▲范冰冰被日本美容雜誌盛讚，膚況當之無愧。（圖／翻攝范冰冰微博、小紅書，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

有帶貨女王之稱的范冰冰寶刀未老，日前成為日本美容雜誌《美ST》六月號封面人物，被盛讚為「四千年一遇的美貌」，換上不同以往的日系妝容，美出新高度，日媒無不驚嘆她吹彈可破的好肌膚，她也大方在《小紅書》上和大家分享她的保養心得。

▲▼范冰冰「四千年一遇美貌」登日雜 。（圖／翻攝自小紅書、微博）

▲乍看認不出是范冰冰，美貌再更新。（圖／翻攝自范冰冰微博）

▲▼范冰冰「四千年一遇美貌」登日雜 。（圖／翻攝自小紅書）

Living proof 夜間修護精華

擁有一頭烏黑長髮的她，尤其注重頭髮保養。她推薦Living proof 的頭髮夜間修護精華，洗髮後半濕狀態可以塗，也可以在睡前保養後，抹一點在髮梢和髮尾，秀髮晚安面膜，喪頭髮在夜晚時間補充水分。第二天早上起床頭髮摸起比較潤滑，也不容易起靜電。建議細軟髮或是頭皮容易出油的女生，抹在髮尾使用比較適合。

▲▼范冰冰「四千年一遇美貌」登日雜 。（圖／翻攝自小紅書）

TIRTIR 泡沫爽膚水

這款韓系品牌的泡沫爽膚水，特殊的泡沫狀塗在肌膚上感覺涼涼的，使用後保濕效果很明顯，非常滋潤，適用於現在流行的七水補水法，尤其在換季時節使用很適合。用了一短時間能發現肌膚變得淨白滋潤，唯一的缺點是有點刺激眼睛。

▲▼范冰冰「四千年一遇美貌」登日雜 。（圖／翻攝自小紅書）

Sarah Chapman 夜間修護油

對保養很有一套的她，很鍾愛這款Sarah Chapman夜間修護油，這也是Victoria Beckham的最愛。她用了將近一年時間，習慣將修護油混在面霜中使用，又或是先使用油再塗面霜，能有效改善前一天熬夜的蠟黃，提升肌膚明亮感。修護油使用方式很多，不管是單塗或是混用都OK，大家也可以找出最適合自己的方法。

▲▼范冰冰「四千年一遇美貌」登日雜 。（圖／翻攝自小紅書）

DARPHIN 深海緊緻賦活濃縮精華

這款抗老精華也很明顯的拉提感，針對疲憊或是肌膚鬆弛下垂，能有有效幫助提拉。抗老精華若只是短期用個一兩瓶可能看不出效果，建議長期使用搭配面霜，對抗鬆弛的效果非常顯著。

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關鍵字：

范冰冰, 保養, 愛用, 日雜封面
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