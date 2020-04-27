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王陽明開箱161萬PP錶笑意藏不住　可與老婆戴對錶放閃了

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▲▼王陽明PP Watch 。（圖／翻攝sunnyboyyy IG）

▲王陽明開箱PP Aquanaut 5164R腕錶，難掩興奮之情。（圖／翻攝sunnyboyyy IG，以下同）


記者陳雅韻／台北報導

拿到期盼許久的新錶，會是什麼表情呢？看看王陽明（Sunny）剪開PP（Patek Philippe，百達翡麗）Aquanaut 5164R腕錶外包裝，完全藏不住欣喜的表情，忍不住說：「哇！好美！」等待好一陣子都值得了，他還加碼謝謝錶店金生儀沒忘了他，助他美夢成真。

▲▼王陽明PP Watch 。（圖／翻攝sunnyboyyy IG）

▲王陽明一家三口幸福洋溢，他戴AP皇家橡樹金錶，老婆蔡詩芸戴PP Nautilus金錶。

名車與好錶無疑是王陽明的心頭好，連老婆蔡詩芸都受他影響，搶在他之前先入手PP Nautilus與Aquanaut系列女錶，而他終於等到價值1,615,000元的Aquanaut 5164R腕錶，可以與老婆一起戴對錶放閃了。

▲▼PP Watch 。（圖／翻攝Patek Philippe官網）

▲王陽明很愛PP Aquanaut 5164R腕錶的深巧克力色，1,615,000元。

圓潤八角形錶殼的Aquanaut系列於1997年問世，設計靈感源自Nautilus，是PP旗下休閒運動風的作品，搭配的Tropical錶帶由新型複合材質製作，具耐磨、抗海水侵蝕與紫外線輻射特性。王陽明挑選的玫瑰金搭配深巧克力棕色的Aquanaut 5164R腕錶，內載自動上鍊機芯，具兩地時間、視窗表示當地與家鄉地的日夜顯示、指針式日期與中央大秒針，藉由錶殼左側兩個按把，可以一小時為單位向前或向後調整當地時針，日期也與當地時間同步。

關鍵字：

Patek Philippe, PP, 百達翡麗, 王陽明, Sunny, 蔡詩芸
fashion.net

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