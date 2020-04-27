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唐鳳拍時尚照超驚艷！「跨性別服飾」切換無壓力　網讚：氣場完勝

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▲唐鳳 。（圖／唐鳳提供）

▲唐鳳穿上台灣設計師周裕穎與ISSEY MIYAKE（三宅一生）服飾拍攝形象片令網友驚艷。（圖／唐鳳、 CC BY-NC-SA 4.0 Kaii Chiang 江凱維提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者鮑璿安 ／台北報導

數位政委唐鳳協助政府防疫研發「口罩地圖」立大功人氣迅速攀升，近日唐鳳罕見與時尚圈接軌，穿上台灣設計師周裕穎與ISSEY MIYAKE（三宅一生）服飾拍攝形象片，「跨性別」身份更將男女裝切換自如，讓網友驚呼：「表現力超狂！」

▲唐鳳 。（圖／唐鳳提供）

▲唐鳳 。（圖／唐鳳提供）

▲唐鳳演繹周裕穎品牌 JUST IN XX 在紐約時裝週發表的壓軸服裝 。（圖／唐鳳、 CC BY-NC-SA 4.0 Kaii Chiang 江凱維提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

唐鳳在此次防疫中以「口罩地圖」立大功，外媒更用「全球首位跨性別者部長」介紹，也是台灣有史以來第一位數位政委，火速揚名海內外。近日唐鳳換上周裕穎品牌 JUST IN XX 在紐約時裝週發表的壓軸服裝拍攝形象照，本套服裝是設計師周裕穎以台灣當代藝術家莊普老師的創作為靈感，由造型師Joyce Chang 以 JUST IN XX 紐約發表的三套服裝搭配組合，再透過時尚攝影師江凱維操刀而成。復古有型的高帽帶出整體輪廓，與其呼應的翻領大衣則以大面積黑、灰色系交接展現冷冽氣息，不過遇上唐鳳演繹卻多了一絲可愛，整體造型多層次不顯乏味。

▲周裕穎、三宅一生。（圖／品牌官網）

▲Louis Vuitton 本季廣告模特兒Macky Dabo 演繹同款造型，唐鳳顯然穿出個人風格 。（圖／品牌提供）

秀上則是由Louis Vuitton 本季廣告模特兒Macky Dabo 穿著演繹，唐鳳卻穿出截然不同的個人時尚度，對此，周裕穎表示：「我給120分！他完全把這套衣服穿出了屬於自己的態度，不是那種所謂的時尚態度，反而是一種自信無畏的從容感。」

▲唐鳳 。（圖／唐鳳提供）

▲唐鳳 。（圖／唐鳳提供）

▲周裕穎、三宅一生。（圖／品牌官網）

▲唐鳳男女裝都能駕馭，時尚感信手拈來相當驚艷 。（圖／品牌官網、唐鳳、 CC BY-NC-SA 4.0 Kaii Chiang 江凱維提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼唐鳳親自教民眾怎麼領口罩預購。（圖／翻攝自全家FamilyMart臉書粉專）

▲私下就是 ISSEY MIYAKE粉絲的唐鳳，多次不經意曝光都是穿著品牌服飾。（圖／翻攝自全家FamilyMart臉書粉專）

換一身造型，唐鳳運用日本品牌ISSEY MIYAKE春夏條紋洋裝搭配貝雷帽亮相，造型師Joyce Chang 表示：「唐鳳私下就是三宅一生的死忠粉，而且只花了兩個小時就完成這次拍攝。」本想要嘗試亮色系單品，但換上深色服飾卻渾然天成，唐鳳不光勇於嘗試各類造型男女裝都能輕鬆駕馭，對畫面呈現也很有獨到想法。

唐鳳隨著鏡頭拉近不斷切換POSE，時而托起眼鏡微笑，時而蹲坐雙手一攤，哪怕站在簡潔背景下仍是相當有戲，絲毫不被服裝所埋沒。形象照在昨日（26日）曝光隨即引發網友朝聖：「唐鳳氣場很強」、「不是一般人可以駕馭的衣服」、「根本量身打造吧！」

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關鍵字：

台灣, 設計師, 周裕穎, 唐鳳, 數位政委, JUST IN XX, 防疫, 疫情, 武漢, 肺炎, 新冠, 口罩
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