唐鳳拍時尚照超驚艷！「跨性別服飾」切換無壓力　網讚：氣場完勝

▲唐鳳穿上台灣設計師周裕穎與ISSEY MIYAKE(三宅一生)服飾拍攝形象片令網友驚艷。(圖/唐鳳、 CC BY-NC-SA 4.0 Kaii Chiang 江凱維提供,請勿隨意翻拍,以免侵權。)

記者鮑璿安 /台北報導

數位政委唐鳳協助政府防疫研發「口罩地圖」立大功人氣迅速攀升,近日唐鳳罕見與時尚圈接軌,穿上台灣設計師周裕穎與ISSEY MIYAKE(三宅一生)服飾拍攝形象片,「跨性別」身份更將男女裝切換自如,讓網友驚呼:「表現力超狂!」

▲唐鳳演繹周裕穎品牌 JUST IN XX 在紐約時裝週發表的壓軸服裝 。(圖/唐鳳、 CC BY-NC-SA 4.0 Kaii Chiang 江凱維提供,請勿隨意翻拍,以免侵權。)

唐鳳在此次防疫中以「口罩地圖」立大功,外媒更用「全球首位跨性別者部長」介紹,也是台灣有史以來第一位數位政委,火速揚名海內外。近日唐鳳換上周裕穎品牌 JUST IN XX 在紐約時裝週發表的壓軸服裝拍攝形象照,本套服裝是設計師周裕穎以台灣當代藝術家莊普老師的創作為靈感,由造型師Joyce Chang 以 JUST IN XX 紐約發表的三套服裝搭配組合,再透過時尚攝影師江凱維操刀而成。復古有型的高帽帶出整體輪廓,與其呼應的翻領大衣則以大面積黑、灰色系交接展現冷冽氣息,不過遇上唐鳳演繹卻多了一絲可愛,整體造型多層次不顯乏味。

▲Louis Vuitton 本季廣告模特兒Macky Dabo 演繹同款造型,唐鳳顯然穿出個人風格 。(圖/品牌提供)

秀上則是由Louis Vuitton 本季廣告模特兒Macky Dabo 穿著演繹,唐鳳卻穿出截然不同的個人時尚度,對此,周裕穎表示:「我給120分!他完全把這套衣服穿出了屬於自己的態度,不是那種所謂的時尚態度,反而是一種自信無畏的從容感。」

▲唐鳳男女裝都能駕馭,時尚感信手拈來相當驚艷 。(圖/品牌官網、唐鳳、 CC BY-NC-SA 4.0 Kaii Chiang 江凱維提供,請勿隨意翻拍,以免侵權。)

▲私下就是 ISSEY MIYAKE粉絲的唐鳳,多次不經意曝光都是穿著品牌服飾。(圖/翻攝自全家FamilyMart臉書粉專)

換一身造型,唐鳳運用日本品牌ISSEY MIYAKE春夏條紋洋裝搭配貝雷帽亮相,造型師Joyce Chang 表示:「唐鳳私下就是三宅一生的死忠粉,而且只花了兩個小時就完成這次拍攝。」本想要嘗試亮色系單品,但換上深色服飾卻渾然天成,唐鳳不光勇於嘗試各類造型男女裝都能輕鬆駕馭,對畫面呈現也很有獨到想法。

唐鳳隨著鏡頭拉近不斷切換POSE,時而托起眼鏡微笑,時而蹲坐雙手一攤,哪怕站在簡潔背景下仍是相當有戲,絲毫不被服裝所埋沒。形象照在昨日(26日)曝光隨即引發網友朝聖:「唐鳳氣場很強」、「不是一般人可以駕馭的衣服」、「根本量身打造吧!」

