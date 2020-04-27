英皇室全家同色系為醫護打氣　凱特王妃洋裝在ASOS上被搶翻！

記者王則絲／台北報導

在梅根與哈利王子退出英國皇室後，威廉王子與凱特王妃挑起繁重的皇室勤務大樑，時尚美衣的焦點也逐漸集中於凱特王妃身上。日前威廉王子帶領一家人現身BBC《The Big Night In》節目響應「為醫護鼓掌」，利用皇室的力量鼓舞人心，全家人精心以同色系搭配亮相，其中凱特王妃身上的碎花連身裙，更是瞬間被網友們買到斷貨。

在 Instagram 查看這則貼文 Kensington Palace（@kensingtonroyal）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 23 日 下午 1:20 張貼

自從新冠肺炎（COVID-19）疫情在英國大舉蔓延以來，為國家的醫護人員帶來沉重的負擔，威廉王子與凱特王妃多次以行動表達感謝與敬佩之意，還派出可愛的小朋友們喬治王子、夏綠蒂公主以及路易小王子拍攝「為醫護鼓掌」的暖心影片，這次全家一同登上BBC《The Big Night In》節目再度率領民眾起身為辛苦的醫護人員給予掌聲，5個人通通穿上了藍色系服裝，無意間展現齊心默契，畫面超有愛。

▲威廉王子一家人默契以藍色系服裝搭配亮相。（圖／翻攝自IG@kensingtonroyal）



威廉王子與小兒子路易王子一起穿上了深藍色毛衣搭配襯衫，喬治王子則是身穿爸爸與弟弟都擁有的藍色格子襯衫，小小的身形充滿成熟風範，夏綠蒂公主與媽媽凱特王妃用碎花洋裝完成母女造型，似乎也正呼應著漸暖的春天。凱特身上的藍紫色長洋裝搭配粉紅花朵氣質萬分，微敞的領口少了分拘謹氛圍，垂墜腰身、浪漫魚尾裙擺，休閒中依然保有優雅，然而這件洋裝也被搜出是來自一個英國品牌Ghost，於ASOS平台上架的同款現已被搶購一空，可見凱特王妃的帶貨威力絲毫不因疫情影響退減！

▲Ghost 藍紫色碎花洋裝NT＄5629，凱特王妃再度以中價位品牌展現一貫親民風格。（圖／翻攝自ASOS）



▲路易小王子前陣子才穿上的同款藍格子襯衫。（圖／翻攝自IG@kensingtonroyal）

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