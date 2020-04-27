張鈞甯、謝佳見示範手作購物袋、狗狗衣　全球響應舊衣回收破紀錄！

▲張鈞甯響應H&M「舊衣回收周」活動。（圖／翻攝自IG@ningchang_fans）



記者王則絲／台北報導

被視為地球環境破壞者之一的快時尚產業，近幾年正積極致力於發展再生原料來製作服裝，更將永續發展的期望拓展至品牌之外、人們的日常生活，在大家齊心的努力下也已有相當可觀的成果。像是H&M今年第五度於全球實施「舊衣回收周」，在台灣邀請多位明星響應，不論是將舊衣改造成購物袋、狗狗衣，或是拿到H&M門市做回收，都是大家可以為地球健康付出的小小努力。

本次瑞典快時尚品牌H&M於4／6～4／19舉行的「舊衣回收周」，同時邀請到了超過60位明星好友們參與，包含張鈞甯、陳庭妮、曾之喬、謝佳見、徐佳瑩、曾國城、王子⋯⋯等等多位藝人，在社群平台上分享、並呼籲大家加入舊衣回收行動。

▲謝佳見、陳庭妮都派出了家中狗狗出場。（圖／翻攝自IG@_________mv_________、＠chen_ting_ni）



其實無法再穿的舊衣，在被扔進回收桶前還有機會被賦予新生命，許多人會將舊衣物裁剪成好幾塊布料，經過簡單的DIY製成專屬的購物手提袋；也有些人會將衣物做成家中毛小孩的衣服、玩具或是小床墊、小被子，而當你確定真的不會再利用到它了，便可以讓手中的舊衣回收、去到它的下個旅程，就像徐佳瑩說的：「不知道它的下一段奇緣會如何展開，但確定的是將再被愛心填滿一次。」不論是轉贈給需要的人們，或是經分解、重新塑造成時尚產物，都會是非常美的際遇。

在 Instagram 查看這則貼文 徐佳瑩 LaLa Hsu（@lalabarchannel）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 7 日 上午 7:32 張貼

H&M自2013年起即開始推廣舊衣回收活動，不限品牌、衣況的織品類皆可拿到全台門市的I:CO Box回收，今年的「舊衣回收周」4／6～4／19回收成果破紀錄，短短兩周在全台13家門市共回收了超過11,900公斤的舊衣物，且從今年開始截至4月20更已回收超過44,500公斤，數目相當可觀，H&M正一步一步達成在2030年100%使用再生或其他永續來源的願景。

▲「別讓時尚成為浪費。」（圖／翻攝自IG@chiaochiaotzeng）



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