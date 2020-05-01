超典雅的粉紅色！GUCCI推出蜜粉餅、essence平價豹紋修容

記者李薇／台北報導

最近的美妝產品不但要好用，顏值也要夠高，盤點最近品牌出的粉餅類單品，光是包裝設計就非常典雅好看，內在更是粉體細緻好上妝，看到一定要記得買起來。

▲GUCCI超有質感的粉紅蜜粉。（圖／翻攝自iamannasin IG）



1.GUCCI蜜粉餅

GUCCI在最近即將推出全新的蜜粉餅，延續品牌在彩妝的設計，這次包裝設計是很淡雅的粉紅色，看起來非常優雅，搭配上金色的金邊，中間金色的品牌LOGO字樣，上下層的設計，上層是蜜粉餅、下層則是粉撲，非常有質感的搭配，讓人忍不住就想要買來收藏。

▲粉質也很細膩。（圖／翻攝自iamannasin IG）

而裡面的粉質，根據國外搶先拿到的粉絲們說，品質非常細膩，使用起來就像是輕煙一樣滑順、細緻，針對上妝一定要定妝的女孩，這一塊絕對是夢幻逸品。

▲可愛的豹紋修容餅。（圖／翻攝自essence_cosmetics IG）

2.essence 修容蜜粉餅

平價的彩妝品牌essence也推出全新的修容蜜粉餅，透明的粉盒包裝設計，一眼就可以看到裡面的粉餅設計，竟然是豹紋的粉體紋路，深橘色搭配淺橘色的圖案，看起來超級可愛。

而essence的價格大約就跟開架彩妝差不多，甚至更便宜一點，重點是品質一點都不輸專櫃大牌，有些產品甚至粉質超細膩，非常適合小資女買來使用。