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最容易「毀滅式分手」的3大星座女！處女拿餘生當賭注、第一名惹不起

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編輯／Ann 圖／翻攝自unsplash 

近期「毀滅式分手」一詞紅遍各界，指的是縱使情已逝，仍是勇於把渣男行徑一一揭發的分手方式，至於從星座角度來看，又有哪些人天生個性就是敢愛敢恨，容易成為「毀滅式女友」的三大星座現在揭曉！

▲星座 。（圖／翻攝自unsplash）

Top 3 處女座

毀滅式分手絕對少不了處女座，先不說周揚青本身就是處女座，其實處女座天生個性就相當獨立，然而一旦投入感情也是超乎他人的專一，如同拿餘生來賭一把的概念，當然對另一半的要求也很高，所以千萬別讓處女座好不容易建立的信任感崩塌，她們只會覺得自己看走眼，頭也不回的離開。

▲星座 。（圖／翻攝自unsplash）

Top 2 天蠍座

天蠍座非黑即白的個性讓她們在分手時就像變了一個人，雖然在愛情裡也是絕對的死心塌地，不過天蠍心裡很清楚，該放下的就不該耽誤時間，與其讓渣男留在自己身邊，不如積功德讓他們身敗名裂，所以要是得罪了天蠍，不是雙方解決那麼簡單，而是周圍所有人都會知道渣男的行徑，絕對是毀滅式分手。

▲星座 。（圖／翻攝自unsplash）

Top 1 牡羊座

牡羊座若是分手絕對不可能吃回頭草，眾所周知牡羊最恨的事情就是被背叛，倘若因為一般的個性差異或是感情生變導致分手，牡羊會很灑脫的離開，不過要是背叛牡羊，事情可就沒那麼簡單了，在牡羊的感情觀中，她要拿回屬於自己的一切，否則不會善罷甘休。

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關鍵字：

星座, 分手, 毀滅式分手, 周揚青, 小豬, 羅志祥, 處女座, 天蠍座, 牡羊座, 運勢
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