信義區出現荷蘭花園　BELLAVITA中庭化身歐洲夏日郊外風光

▲BELLAVITA寶麗廣塲母親節在中庭裝飾室內花園。（圖／BELLAVITA提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

連續幾天的陰天夾帶小雨，加上新冠肺炎疫情的壓力，是否也覺得影響了一點心情？位於信義區的BELLAVITA寶麗廣塲中庭，開啟了千百種美麗的歐洲夏日花卉，搭配旁邊的粉黃色風車造景，宛如一座荷蘭花園，偌大的天窗擋住陰雨綿綿，白日的光線透下，去走走拍拍照也能恢復好心情。

BELLAVITA寶麗廣塲2020母親節檔期從4／29至5／10登場，標榜館內各家國際精品將針對母親節推出寵愛媽咪的獨家好禮，中庭也佈置成能享受日光美景的豐富花園，以多款淡粉、紫色系花卉為主，營造母親節甜蜜、浪漫的溫馨氛圍。

還有可愛的亮黃色風車點綴其中，讓整體氣氛更有活力，近期因新冠肺炎疫情，許多民眾都調整出國計畫，或長時間待在家中工作與娛樂，既然無法去歐洲或到國外走走，也不妨在下班後或是找時間去走逛，讓充滿朝氣的花園能傳遞滿分的正能量，提醒即使逛街也要注意社交距離。

而館內侯布雄法式茶點沙龍，也推出母親節限定四款2020母親節限定蛋糕，包括開心果莓果千層、草莓乳酪蛋糕、馨意與綻放，以及限量母親節馬卡龍禮盒，即日起至5／1前開放預購，預訂即享有1個蛋糕95折，2個蛋糕9折優惠。

▲開心果莓果千層，售價1,280元。（圖／BELLAVITA提供）