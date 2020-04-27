最時髦紙尿布來了！潔西卡艾芭自創母嬰品牌，台灣開賣

▲潔西卡艾芭為了給孩子最好的，自創天然母嬰品牌。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

為了給孩子最安心自然地呵護，好萊塢女星潔西卡艾芭一手創立的HONEST誠實品牌，希望帶給消費著天然的生活用品，同時又具有賞心悅目的包裝與平實價格，其中最熱銷的動物圖紋紙尿布備受時髦媽媽推崇，現在台灣就能買到。

▲可愛時髦的圖案設計，備受媽媽喜愛。

不需要找代購，網路上掀起高討論度的尿布終於被引進台灣，包含美國最熱銷的動物圖紋紙尿布、或是適合小小朋友穿脫方便的可愛學習褲，除了時尚印花設計，並擁有多項專利設計，材質選用永續森林之環保絨毛漿，打造雲朵般的超柔軟內襯；專利吸水層，讓小屁屁保持乾爽透氣。

▲HONEST 臉部身體2in1潤膚乳，250ml，520元。

除了選用材質溫和親膚的紙尿布，呵護寶貝嬌嫩肌膚，每天都會使用身體洗沐產品也很重要，潔西卡投注對家人的關愛，以天然安新城分打造一系列全家人都能使用的二合一洗髮沐浴乳和臉部身體潤膚乳，讓忙碌的爸媽更有效率完成每日的清潔保養。

▲HONEST 2in1洗髮沐浴乳-甜橙香草，295ml，520元。

抗疫期間，雙手的清潔更為重要，品牌也推出以以100%植物原料製成的濕紙巾，厚實柔軟，不含酒精、Parabens防腐劑、氯漂白、化學香精，最適合孩子隨時清潔雙手使用。

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