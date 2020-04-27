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梵克雅寶重量級祖母綠為戀人引路　重現《羅密歐與茱麗葉》浪漫橋段

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▲梵克雅寶舉辦高級珠寶暨腕錶展。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

法國珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）今起至5月1日，於台北101專賣店舉辦預約制高級珠寶暨腕錶展，可從個性寶石、經典工藝、自然主題與典藏故事4大方向欣賞200件作品。

▲▼ Van Cleef & Arpels梵克雅寶 。（圖／公關照）

▲名模王思偉戴9,700,000元Cascade de lumière耳環，Gerbéra胸針，鑲嵌14.47 克拉、13.71 克拉及11.90克拉哥倫比亞祖母綠的Lovers path手鐲，Nœud chrysanthème Between the Finger Ring 指間戒。（圖／品牌提供，以下同）
 

個性寶石
此次手鐲、戒指均有重量級寶石坐鎮，名模王思偉示範的Lovers Path手鐲詮釋戀人為愛情勇於跨越一切障礙，以3顆各14.47、13.71及11.90克拉的哥倫比亞祖母綠引路，品牌雖不透露價格但確認為此次珠寶展最高價之作，而即便是單顆12.02克拉的枕形切割祖母綠的Esmeralda戒指，也因上乘的質地展現霸氣；品牌還尋得兩顆顏色相符、均超過26克拉的緬甸藍寶石，打造Twist saphir手鐲。

▲▼ Van Cleef & Arpels梵克雅寶 。（圖／公關照）▲▼ Van Cleef & Arpels梵克雅寶 。（圖／公關照）

▲鑲嵌2顆各29.26克拉與26.79克拉糖塊形切割緬甸藍寶石的Twist saphir手鐲（左），主石為12.02克拉哥倫比亞祖母綠的Esmeralda戒指未定價。
 

經典工藝
發想自高級訂製服拉鍊元素的Zip項鍊，以及源自1930年代的Mystery Setting™隱密式鑲嵌工藝，是梵克雅寶最具代表性的兩項代表性工藝。Zip項鍊源自溫莎公爵夫人與品牌之間的創意，於1951年完成可開闔的絕妙設計，還可從項鍊轉化成手鍊，此次共引進黃K金鑲鑽與黃色藍寶石、白K金鑲鑽與藍寶石兩款Zip項鍊。

▲▼ Van Cleef & Arpels梵克雅寶 。（圖／公關照）

▲王思偉佩戴可轉換為手鍊的Zip Antique Facettes項鍊與Plumes d'Icare手鐲 。

隱密式鑲嵌則運用在深受珠寶藏家喜愛的仙子形象上，展出的Caresse d'Éole fairy胸針，造型靈動的仙子正坐在隱密式鑲嵌紅寶石的圓座上，完美結合品牌經典元素。

▲▼ Van Cleef & Arpels梵克雅寶 。（圖／公關照）

▲運用隱密式鑲嵌紅寶石的Caresse d'Éole fairy胸針，9,900,000元。
 

自然主題

大自然是梵克雅寶的靈感寶庫，此次珠寶展大多數胸針均以此為主題，化為一件件生動而華美的蝴蝶、花兒、動物造型作品。珠寶錶也熱愛自然元素，推出繁花妝點的Pâquerette腕錶、Myosotis 腕錶，最特別的是外表是繽紛而立體的花朵手鐲、其實暗藏面盤的神祕錶，亦是此次展覽的焦點。

▲▼ Van Cleef & Arpels梵克雅寶 。（圖／公關照）▲▼ Van Cleef & Arpels梵克雅寶 。（圖／公關照）

▲Hespérie butterfly蝴蝶胸針（左）5,550,000 元，鑲嵌珍珠、白鑽與藍寶石的Pensées胸針未定價。

▲▼ Van Cleef & Arpels梵克雅寶 。（圖／公關照）▲▼ Van Cleef & Arpels梵克雅寶 。（圖／公關照）
▲掀開花蕊處顯錶盤的Dahlia Secrète神秘腕錶（左）未定價，繁花點綴的Pâquerette腕錶未定價。
 

典藏故事
除了向大自然取材，梵克雅寶也擅長從文學、芭蕾舞蹈、戲劇表演、奇想童話發揮，一款名為Snowy dove胸針便是受《羅密歐與茱麗葉》啟發，演繹羅密歐初見茱麗葉時，以白鴿比喻女方之美；另一條Promesse de l'envol長項鍊來自融會格林兄弟四大篇章的設計，流蘇吊墜呈現精巧的籠中鳥吸引目光。

▲▼ Van Cleef & Arpels梵克雅寶 。（圖／公關照）

▲象徵羅密歐初見茱麗葉以白鴿比喻女方之美的Snowy dove胸針9,000,000元。

▲▼ Van Cleef & Arpels梵克雅寶 。（圖／公關照）
▲籠中鳥設計的Promesse de l'envol長項鍊，未定價。

關鍵字：

梵克雅寶, Van Cleef & Arpels
fashion.net

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