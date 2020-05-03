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今夏流行「可頌比基尼」？！解構設計師腦筋動到食物上　軟糖短褲吃貨必備

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記者王則絲／台北報導　圖／翻攝自IG@nicolemclaughlin

還記得先前曾為大家介紹過的一位鞋履設計師Nicole McLaughlin嗎？除了從事平面設計工作之外，更擅長於實體的創作，將知名潮流品牌解構、重組，結合創意形成獨一無二的單品是Nicole McLaughlin最大特色，然而近期改為熱衷於運用食物當作創作素材，設計出一系列另類的「夢幻單品」，讓支持者們大呼：「太狂」、「很想咬一口」！

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▲設計師食物單品。（圖／翻攝自IG）

自從Nicole McLaughlin 開始利用喜愛的潮牌「再造」成獨一無二的創作，在網路上吸引大批潮友關注，至今已累積超過四十萬粉絲，舉凡NIKE、adidas、Patagonia、The North Face、Carhartt⋯⋯等等都是她的創作素材、靈感來源，近期Nicole McLaughlin 融合了許多「食物」元素為作品注入新意，讓網友們看了不禁心會心一笑，像是潮人必備單品「工裝背心」，就被她改造成了「早餐麥片背心」、「鬆餅背心」，還在口袋附上楓糖漿與刀叉，可謂創意十足，根本是「吃貨必備」單品，甚至還有「可頌比基尼」，相當火辣性感。

▲設計師食物單品。（圖／翻攝自IG）

另外，這件「調味粉罐背心」也引起了網友們瘋狂討論：「我媽很需要一件」、「少一罐Tabasco」，像是彈夾一樣一瓶一瓶扣在身上，Nicole McLaughlin 甚至還錄製了一段小影片，示範如何正確使用，相當逗趣。

▲設計師食物單品。（圖／翻攝自IG）

以往Nicole McLaughlin 便經常創作內衣、鞋履，此次當然也把腦筋動到了這些單品身上，尤其是這件「可頌內衣」不僅顛覆想像，設計師本人親自示範更是辣度破表。Nicole McLaughlin十分善於重組、異質拼接並同時加入幽默的意象，且持續不斷有新作品在更新當中，喜歡這些又潮又怪可愛的設計，不妨多多關注這位年輕有才的設計師。

▲設計師食物單品。（圖／翻攝自IG）

▲設計師食物單品。（圖／翻攝自IG）

▲設計師食物單品。（圖／翻攝自IG）

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關鍵字：

Nicole McLaughlin, 設計師, 食物, 創作, IG
fashion.net

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