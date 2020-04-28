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SPA券下殺2.4折！999元享受100分鐘，放假揪閨蜜一起放鬆

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▲VIVISPA,SPA,舒壓,。（圖／unsplash、Her） 

▲按摩是最舒服的放鬆方式。（圖／unsplash

文／C編

五一連假即將到來，不妨給自己一個休息的時間，做一趟SPA吧！「Her和她」推出超值的SPA券優惠下殺，原價4000元的「VIVISPA」Villa御石紓壓100分鐘，現在只要999元，等於2.4折，超級划算，還不快揪朋友一起去鬆一下！

上班壓力龐大，久坐電腦前面，會出現肩頸痠痛、循環代謝差、失眠、肌肉僵硬等狀況，趁著五一連假或是放假的時候，給自己一個紓壓的機會，體驗VIVISPA的Villa御石紓壓SPA，總共100分鐘的體驗療程，先是「Villa甦活」全身乾壓放鬆、全背Louts淨化美膚，接著使用「美背桑拿」，運用花精香脂溫潤勻身，搭配黑曜暖石精油釋壓，最後則是「帝王享受」檀木重點紓壓，頭部SPA精油舒壓，可以達到完美的壓力舒緩。

▲Her和她VIVISPA。（圖／Her）

▲VIVISPA Villa御石紓壓SPA體驗券，原價4,000元、特價999元。點我購買。

▲VIVISPA,SPA,舒壓,。（圖／unsplash、Her） 

▲舒緩壓力迎接新的一天。（圖／unsplash）

「VIVISPA」的紓壓課程向來很受歡迎，可以帶來更不一樣的舒緩體驗，趁著特價就最好的購買藉口，讓自己有放鬆的機會。另外，買了體驗券之後，記得先上網或是打電話預約，全台都有據點，相當方便。

▼▼點我搶超低價▼▼

 ▲VIVISPA,SPA,舒壓,。（圖／unsplash、Her）

▲VIVISPA Villa御石紓壓SPA體驗券，原價4,000元、特價999元。點我購買。

關鍵字：

Her, Her和她, VIVISPA, SPA, 舒壓, 按摩, 保養, 放假
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