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海尼根推「零酒精啤酒」台上市　酉鬼啤酒乳酸菌入味還能做公益

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▲海尼根推零酒精飲品。（圖／海尼根、酉鬼啤酒提供）

▲海尼根推零酒精飲品，台灣精釀酉鬼啤酒新品用乳酸菌入味。（圖／海尼根、酉鬼啤酒提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

生活中總是有許多想喝不能喝的時刻，如果被指定為「安全駕駛」，卻無法與同桌好友乾杯，簡直就是當好人還要被懲罰啊！雖然許多品牌都曾推出無酒精啤酒，但似乎是雷聲大雨點小，現在連荷蘭知名酒商海尼根也加入「無酒精」行列，打著經典啤酒製程的名號，4月在台灣正式上市。

▲海尼根推零酒精飲品。（圖／海尼根、酉鬼啤酒提供）

看準零酒精啤酒正在國際市場漸漸成長，海尼根也順勢推出「0.0零酒精」飲品，強調歐美各國連年以雙位數大幅成長，故台灣海尼根也正式引進試水溫，不讓無酒精的聚會咖遭到被冷落的命運。

海尼根表示，有別於其他零酒精產品，其零酒精飲料以純正的啤酒製程，打造完美口感。原料以水、麥芽、啤酒花為基底，搭配獨特A酵母，經過兩次發酵，再以真空蒸餾方式移除酒精，入口時即能感受拉格啤酒飽滿圓潤的風味，整體口感清爽順口，亦能嚐到清新果香及微甜麥香，還可以品嚐到舌尖滑順的氣泡。

▲海尼根推零酒精飲品。（圖／海尼根、酉鬼啤酒提供）

且為了與經典海尼根啤酒做出區隔，這次也特地將一貫的綠色包裝，換成搶眼的藍色，讓大家在購買時能清楚辨別，這樣形容下是否有興趣嘗試看看呢？

▲海尼根推零酒精飲品。（圖／海尼根、酉鬼啤酒提供）

另一間台灣精釀啤酒商「酉鬼啤酒」，則推出以狗為釀造靈感的「強波酸啤」，釀造過程以麥汁和乳酸菌進行酸化，過程中產生的濕狗氣味，讓釀酒師想起小時候從山上領養的秋田犬強波。酒液經過近一個月的低溫發酵後，熟成為令人愉快的清爽酸味，很適合夏日飲用，或是較喜歡酸味口感的女性族群們。

▲海尼根推零酒精飲品。（圖／海尼根、酉鬼啤酒提供）

為強波酸啤瓶標進行插畫繪製的「小高潮色計事務所」，將瓶標繪上主角強波及各種牠的荒唐歲月，其產品包裝也與台灣動物緊急救援小組（ARTT）合作，推出「強波與牠的澡巾」公益啤酒組合，每售出一組將捐贈5公斤飼料，幫助全台弱勢流浪貓狗收容中心及救援傷犬病貓使用。

▲海尼根推零酒精飲品。（圖／海尼根、酉鬼啤酒提供）

▲海尼根推零酒精飲品。（圖／海尼根、酉鬼啤酒提供）

《ETTODAY提醒您理性飲酒，喝酒不開車，開車不喝酒》

關鍵字：

海尼根, 啤酒, 零酒精, 酉鬼啤酒, 強波酸啤
fashion.net

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