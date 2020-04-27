蕭敬騰西裝裡偷穿女裝完美駕馭　《歌手》決賽造型帥出新高度

記者王則絲／台北報導 圖／品牌提供

近期熱播歌唱節目《歌手・當打之年》終於迎來總決賽，雖然歌手蕭敬騰僅抱回季軍，但是分別以兩首與林俊傑合作演唱的創作歌曲《Hello》和改編自英國冠軍單曲的《猴籠》，為生涯留下難以忘懷的精彩表演，彩排、演出時搭配帥氣的西裝造型更是讓粉絲們沸騰：「太帥！」其中一套還悄悄運用女裝穿出亮點，展現令人佩服的高衣Q。

蕭敬騰於《歌手・當打之年》總決賽首輪與林俊傑世紀合體，演唱特別為決賽一同打造的歌曲《Hello》，雙鋼琴加上熱飆海豚音精彩演出讓觀眾內心激昂。蕭敬騰身穿來自BURBERRY 2020春夏系列的灰色修身短袖西裝，喀什米爾絲綢拼接平織布袖口，露出內搭的本季女裝單品斑馬紋微透襯衫，在沉穩帥氣當中襯托出蕭敬騰的狂野氣質，氛圍尺度拿捏恰到好處。

為了籌備決賽歌曲，兩人都下足了功夫，彩排時蕭敬騰則是穿上這套FENDI的「California Sky」系列新裝，如卡通般的黑色麥克筆筆觸打造出2D塗鴉風，營造一種特殊的「錯視」效果，展現酷帥俏皮的魅力，相當適合時而認真、時而變身「蕭三歲」的可愛老蕭。

而決賽第二輪來到了高潮，蕭敬騰難得獻出舞技邊唱邊跳改編歌曲《猴籠》，身穿全套Saint Laurent 純白色西裝，雙手拉著西裝開襟處舞動肩膀，模樣帥氣爆棚，讓粉絲們在網路上瘋狂轉載電視畫面。

▲蕭敬騰於《歌手・當打之年》決賽演唱《猴籠》。（圖／華納提供）



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