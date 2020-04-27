HOLA母親節推「到府私廚」3580元起　餐盤餐點全包辦

▲HOLA推母親節到府私廚服務。（圖／HOLA提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

新冠肺炎疫情催生許多客製化商機，居家通路HOLA整合旗下生活學，在母親節檔期推出「到府私廚」服務，加上驚喜料理的概念，從餐桌佈置到料理提供與交流驚喜，不但能讓使用者過一個難忘的母親節，還能直接完整體驗「生活美學」的氛圍，即起至5／27都可提供限量預約，服務價格3,580元起也好佛心。

許多民眾以往母親節大餐都會選擇飯店或餐館，近期新冠肺炎疫情導致出外用餐有疑慮，促成不少宅經濟商機，HOLA也首度推出客製化到府服務，由HOLA Kitchen共4位廚藝師搭配選品，從妝點餐桌的餐盤用具，加上私廚到府製作嚴選料理，穿插一些任務與互動炒熱氣氛，用餐過程約2小時，結束後餐器與佈置品再由HOLA人員收回，不出門也有餐廳體驗。

HOLA驚喜私廚服務，可選擇2至4人份西式套餐料理，包含餐前酒、飲品、前菜、湯品、開胃菜、主餐和甜點，主餐可選擇夏多布里昂牛排、挪威鮭魚菲力等，另有兒童餐點，搭配美國白宮指定LENO餐具、奧地利百年Riedel酒杯、鮮花、音樂等五感佈置。

當料理陸續上桌後，HOLA kitchen廚藝師將奉上愛的驚喜遊戲小卡，邀請並引領全家人於用餐期間完成對母親表達愛意與感謝的任務，接著保留私人家庭用餐時間約2小時，再由HOLA團隊完成收拾作業。

HOLA表示，驚喜私廚除了提供「到府服務」，也可選擇「HOLA kitchen到店饗宴」，以1.HOLA Kitchen士林或大墩教室，將於指定時間包場作為私廚專屬餐廳使用，目前該服務僅限大台北與大台中地區。

到府私廚服務提供2至4人規格不等，原價從4,100元至7,700元，目前推出特惠價從3,580元至6,480元不等，服務前落實人員現場量測體溫，全程配戴口罩，並以75%酒精消毒，供餐穿戴手套等防護措施保持衛生。

▲另與Giftpack新創團隊合作，規劃一站式送禮服務，從選禮推薦與精緻包裝，且還有創意客製化送禮服務像現場獻上康乃馨，唱首媽媽最愛的歌，奉上熱可可等，還能以照片或影片完整記錄媽媽收禮時的驚喜瞬間。