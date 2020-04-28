鬼鬼大秀長腿掀起「薄荷綠」旋風！私服對尬吳姍儒火辣透視衫

記者鮑璿安／台北報導

疫情蔓延，藝人紛紛減少公開露面機會，轉由曝光私服造型與粉絲保持互動，女星鬼鬼吳映潔就帶起一股「薄荷綠」旋風，以LOGO T恤搭配短裙露出白皙美腿；而吳姍儒則運用運動風丹寧百褶裙打造俐落感，順勢成為粉絲的穿搭範本。

▲鬼鬼演繹MAX&Co.薄荷綠夾克NT$19,500、Logo T恤 NT$5,900；白色長版衛衣洋裝開高衩小露性感，NT$18,000 。（圖／品牌提供）



在 Instagram 查看這則貼文 鬼鬼吳映潔 GEMMA 오영결（@gemma_811）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 25 日 下午 10:33 張貼

鬼鬼吳映潔日前曝光一系列街拍美照引發「薄荷綠」旋風，畫面中她換上義大利精品MAX&Co.經典方形LOGO T，配上同色系派克風衣，迎風行走展現「上衣穿不好時尚」，下身A -Line短裙使得整體比例更為修長，一抹清新色調頗有春夏交接的活力；亦或是以水手為設計靈感的白色長版衛衣洋裝出鏡，側面開高衩設計讓美腿無所遁形。

換個風格，鬼鬼以法國品牌Maje連身褲搭配豹紋夾克，從下向上拍攝展現逆天長腿，腳踩一雙厚底馬汀大夫 （Dr. Martens）靴子相當率性，拎上Burberry Lola 包款，果然又將豹紋推向流行。

▲吳姍儒運用Oversized 網眼透視衫NT$6,500，搭配丹寧百褶裙NT$13,800 小秀性感 。（圖／品牌提供）

同樣換上MAX&Co.服飾的還有吳姍儒，運用Oversized 網眼透視衫小秀性感，下身捨棄褲裝，改以深淺拼接丹寧百褶裙及MAX IT UP 3D效果白T結合，上緊下寬的搭配讓腰線比例上移，最後加以小白鞋收尾，整體造型相當富有層次感，順勢引發網友留言：「穿搭範本」、「鬼鬼的薄荷綠太美啦」、「吳姍儒私服很OK。」

►唐鳳拍時尚照超驚艷！「跨性別服飾」切換無壓力 網讚：氣場完勝



►瑞莎3歲女兒超有名模架勢！搶穿4萬元MANOLO BLAHNIK高跟鞋