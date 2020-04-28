fb ig video ETtoday search mobile

鬼鬼大秀長腿掀起「薄荷綠」旋風！私服對尬吳姍儒火辣透視衫

>

記者鮑璿安／台北報導

疫情蔓延，藝人紛紛減少公開露面機會，轉由曝光私服造型與粉絲保持互動，女星鬼鬼吳映潔就帶起一股「薄荷綠」旋風，以LOGO T恤搭配短裙露出白皙美腿；而吳姍儒則運用運動風丹寧百褶裙打造俐落感，順勢成為粉絲的穿搭範本。

▲MAX&Co. 。（圖／品牌提供）

▲MAX&Co. 。（圖／品牌提供）

▲鬼鬼演繹MAX&Co.薄荷綠夾克NT$19,500、Logo T恤 NT$5,900；白色長版衛衣洋裝開高衩小露性感，NT$18,000 。（圖／品牌提供）

鬼鬼吳映潔日前曝光一系列街拍美照引發「薄荷綠」旋風，畫面中她換上義大利精品MAX&Co.經典方形LOGO T，配上同色系派克風衣，迎風行走展現「上衣穿不好時尚」，下身A -Line短裙使得整體比例更為修長，一抹清新色調頗有春夏交接的活力；亦或是以水手為設計靈感的白色長版衛衣洋裝出鏡，側面開高衩設計讓美腿無所遁形。

換個風格，鬼鬼以法國品牌Maje連身褲搭配豹紋夾克，從下向上拍攝展現逆天長腿，腳踩一雙厚底馬汀大夫 （Dr. Martens）靴子相當率性，拎上Burberry Lola 包款，果然又將豹紋推向流行。

▲MAX&Co. 。（圖／品牌提供）

▲吳姍儒運用Oversized 網眼透視衫NT$6,500，搭配丹寧百褶裙NT$13,800 小秀性感 。（圖／品牌提供）

同樣換上MAX&Co.服飾的還有吳姍儒，運用Oversized 網眼透視衫小秀性感，下身捨棄褲裝，改以深淺拼接丹寧百褶裙及MAX IT UP 3D效果白T結合，上緊下寬的搭配讓腰線比例上移，最後加以小白鞋收尾，整體造型相當富有層次感，順勢引發網友留言：「穿搭範本」、「鬼鬼的薄荷綠太美啦」、「吳姍儒私服很OK。」

►唐鳳拍時尚照超驚艷！「跨性別服飾」切換無壓力　網讚：氣場完勝

►瑞莎3歲女兒超有名模架勢！搶穿4萬元MANOLO BLAHNIK高跟鞋

關鍵字：

吳姍儒, 鬼鬼, 吳映潔, MAX&Co., 義大利, 精品, 穿搭, 私服, 造型, 女星
fashion.net

熱門文章

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

瑞莎3歲女兒搶穿4萬元MANOLO BLAHNIK高跟鞋

瑞莎3歲女兒搶穿4萬元MANOLO BLAHNIK高跟鞋

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

5雙「小白鞋」橫掃全球時尚圈　不敗經典款10年後繼續穿

5雙「小白鞋」橫掃全球時尚圈　不敗經典款10年後繼續穿

侯佩岑在家背4.7萬7元Chloe包　釣出梁詠琪喊女神

侯佩岑在家背4.7萬7元Chloe包　釣出梁詠琪喊女神

GA「黑管唇釉」搶先全球首賣！#101溫柔奶茶色必收

GA「黑管唇釉」搶先全球首賣！#101溫柔奶茶色必收

吳卓源、李玉璽帶逛PRADA叢林風快閃店　檸檬黃夯包超欠敗

吳卓源、李玉璽帶逛PRADA叢林風快閃店　檸檬黃夯包超欠敗

J’adore香氛添新成員！髮香噴霧、滾珠瓶報到

J’adore香氛添新成員！髮香噴霧、滾珠瓶報到

「米其林起司蛋糕」食譜公開沒道理不跟！

「米其林起司蛋糕」食譜公開沒道理不跟！

CITIZEN強悍設計吸引戶外好手　上山下海安啦！

CITIZEN強悍設計吸引戶外好手　上山下海安啦！

ET Fashion

推薦閱讀

唐鳳拍時尚照超驚艷！「跨性別服飾」切換無壓力　網讚：氣場完勝

唐鳳拍時尚照超驚艷！「跨性別服飾」切換無壓力　網讚：氣場完勝

ESPRIT亞洲56店全關！林青霞老公曾靠它大賺900億

ESPRIT亞洲56店全關！林青霞老公曾靠它大賺900億

韓網票選最好用定妝噴霧Top 5　第一名被讚持久力太強，卸妝要仔細

韓網票選最好用定妝噴霧Top 5　第一名被讚持久力太強，卸妝要仔細

38歲宋慧喬「少女眼」神逆齡　加碼公開眼部按摩9步驟 讓少女們尖叫的「茶花粉電鍋」下殺2.7折！特價1788元還送配件 《小紅書》爆紅！美妝博主教你「15天練出下顎線」，側臉也完美 皮克斯＆宮崎駿釋出虛擬背景圖免費下載　一秒讓你置身安弟房間、龍貓樹洞 蕭敬騰西裝裡偷穿女裝完美駕馭　《歌手》決賽造型帥出新高度 「短版時尚」秒擁完美比例！套上Jennie、Lisa都愛單品　瞬間拉高變九頭身 氣炸鍋超殺2.5折、絕美粉紅燉鍋2.8折還買一送一！「好廚特賣」倒數必衝

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面