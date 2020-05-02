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宅在家覺得無聊？　5個提案邊療癒邊升級人生

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▲兩性,女性。（圖／unsplash）

▲宅在家也能很充實。（圖／取自pixabay，以下同）

編輯／借借

新冠肺炎疫情讓你在家時間大增，除了看電視打電動來打發時間，是否又讓你感到厭煩？若有一股不甘心的態勢襲來，好似總在家持續浪費了寶貴時光。5件宅在家也充實的提案，杜絕你蹉跎光陰的念頭。

做一道自己喜愛的料理

工作日或許沒有時間滿足小廚娘嗜好，若本身烹飪Sense不錯，不妨從茫茫食譜選出最喜愛的那道，然後購買食材與工具完成它，做菜有不可言喻的療癒能力，看到自己完成的餐點不僅有成就感，也能拍個照上傳社群讓朋友聞香一下。

▲居家生活,閱讀,烹飪,做菜,窗,追劇,看電視。（圖／取自pixabay）

▲邊做菜邊療癒。

將想看已久的劇集追到尾

無論是因為主角、還是評價讓你對某些劇集有興趣，用閒在家的時光把它解決，尤其一口氣追到尾、不需等候續集更讓人感到痛快，就算身體總是窩在客廳沙發上，心靈可是很充實的。

▲居家生活,閱讀,烹飪,做菜,窗,追劇,看電視。（圖／取自pixabay）

▲一口氣看完有種痛快感。

寫下生活感言上傳部落格

對生活有些感觸，卻在工作日無暇執筆，就趁行程清空的時間重新記錄吧，無論寫下的是篇長文章或幾句詩句，亦或時事分享，都是由你發想的寶貴心得，也能放慢你的心靈。

淘汰不屬於妳的時尚

幾乎9成的女人衣櫥都需要清掃，好好審視妳的衣櫃，淘汰不屬於妳這時期的時尚配件或衣著，讓居住空間更清爽，雖然當下可能會感覺很累，但之後一定會感激這個週末的努力。

讀一本書

想在家裡好好靜下心來，閱讀一本書是最快且最有效的方法，不一定要新書或沒看過的書，可從書架上選擇曾閱讀過、讓你開心的書籍，泡一壺茶或一杯咖啡，享受一下在家慢活的時光。

▲居家生活,閱讀,烹飪,做菜,窗,追劇,看電視。（圖／取自pixabay）

▲享受一本書的安靜時光。

關鍵字：

, 週末, 行程, 周末, 提案, 閱讀
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