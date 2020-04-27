38歲宋慧喬「少女眼」神逆齡　加碼公開眼部按摩9步驟

▲宋慧喬擁有一雙迷人電眼，讓人猜不出實際年齡。（圖／翻攝自IG/kyo1122）

記者曾怡嘉 / 台北報導

宋慧喬的逆齡美貌，讓她每次現身都聚光點，除了肌膚飽滿彈潤外，她的眼周保養更令人讚嘆，對比多年前和現在，依然一雙動人大眼，她的獨門眼部按摩9步驟，首次公開！

現代女性強處在高壓、汙染當中，肌膚更容易產生蠟黃暗沉，雪花秀因應問題，推出以梅花為主成分的「雪御活顏」系列，藉由梅花超強預防氧化能力，偕同其他營養成分，幫助勻亮肌膚。

今年品牌為了讓保養系列更為完整，再推雪御活顏亮眼凝霜，提供眼部保養完美解決對策，解決因長期使用3C產品、陽光、熬夜、下意識揉眼睛等外在環境與行為影響，導致眼周肌膚出現老化現象。

▲雪花秀 雪御活顏亮眼凝霜，20ml，2,880元。

雪御活顏亮眼凝霜蘊含梅花、藍梅精萃，能幫助減緩眼周疲倦感及舒緩雙眼壓力，對於提升眼周明亮度也很有感。小分子凍凝霜質地一抹化作雪酪狀，好吸收、不黏膩，有助眼周肌膚快速滲透。

內附二合一循環亮眼棒，金屬材質能提供眼周舒涼感，幫助加速產品吸收，避免因手部擦眼霜時之拉扯而造成細紋的產生。可以依序在眉心、眼周穴位進行按摩點壓，幫助改善浮腫、疲勞，再現緊緻明亮雙眸。

眼部按摩9步驟►►

1.將雙手搓熱，輕敷於眼周處，幫助眼部血液循環與放鬆

2.產品運用中指腹輕點眼周處

3.再以中指腹於眼周處輕輕推開，感受雪酪般質地

4.依序點壓眼周4個穴位：精明、承泣、四白、太陽穴

5.由眉頭至眉尾處輕輕掐捏，幫助眉毛上提與眼部彈力提升

6.開始以循環棒亮眼在眉心處點壓後畫圈

7.在眉眼處以推抹的方式，由左至右畫大8字，舒緩疲憊的眼周

8.搭配點壓，先由眉頭滑至眉尾，再依序由內至外滑動下眼瞼處的眼部肌膚

9.最後以循環棒亮眼在太陽穴處慢慢的點壓與畫圈

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